Каррагер не понимает, почему "Арсенал" не назначил Бенитеса
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не понимает, почему "Арсенал" не обратился к главному тренеру "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу.
После ухода Арсена Венгера "канониры" примерно месяц изучали потенциальных кандидатов, после чего сделали выбор в пользу Унаи Эмери, с которым команду штормит на старте сезона.
Каррагер не понимает, почему "Арсенал" даже не обратил внимание на Бенитеса, который имеет огромный опыт работы в Англии, в том числе с топ-клубами. Джейми уверен, что Рафаэль мог бы помочь "канонирам" в столь непростой период.
"Рафа оказал самое серьезное влияние на мою карьеру, когда тренировал "Ливерпуль". Где бы он ни работал, он везде добивался успехов. Достаточно просто взглянуть на его резюме. Именно поэтому я не понимаю, почему "Арсенал" даже не обратился к нему весной", - сообщил Каррагер Sky Sports.
04.09.2018 16:00
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Кого там штормит? Ну, проиграли 2-3 Щолси (Матч против Сити оставим за скобками, тут все было очевидно и предсказуемо)
Штормом это, конечно, назвать сложно.
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Я вот за Ливерпуль топлю всю жизнь... Но даже я удивлен, что он несёт. Какой Бенитес? Прагматичный футбол? Может быть он в Реале был успешен? Да в Арсенале всю команду пришлось бы перелопачивать. Эмери, со своим футболом, идеальный кандидат для Арсенала. Кому-то явно не хватает мозгов...
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А я понимаю
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в смысле на старте сезона??? команду штормит уже лет 10 блеа
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