Лемина наказан рекордным в истории Британии штрафом за превышение скорости

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина подвергся самому крупному в истории Великобритании штрафу за превышение скорости — 96 тысяч фунтов.

Принадлежащий Марио Mercedes-AMG GLA45 стоимостью 50 тыс. фунтов был трижды замечен со значительным превышением скорости, после чего полиция наведалась домой к 25-летнему футболисту.



По словам Лемины, за рулем его автомобиля был не он сам. Марио объяснил полицейским, что в то время рядом с ним находились брат и кузен, которые свободно пользовались его транспортным средством.



Но поскольку собственником автомобиля является Лемина, именно он и понес наказание. Как сообщает The Sun, при определении размера штрафа суд принял во внимание, что габонец получает 32 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, Лемина был оштрафован на 96 тыс. фунтов, при этом штраф мог бы вырасти до 144 тыс. фунтов, если бы Марио отказался признать вину.



Также Лемина получил 18 штрафных баллов в дополнение к 21 уже имевшемуся и таким образом был на год лишен водительских прав.