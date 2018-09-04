Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов случае увольнения

"Вест Хэму" придется выплатить 15 миллионов фунтов Мануэлю Пелллегрини в случае разрыва контракта со своим главным тренером.

Несмотря на то, что "Вест Хэм" проиграл все четыре матча на старте сезона в Премьер-Лиге, владельцы клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд даже не помышляют об увольнении Пеллегрини и до сих пор верят в чилийца.



Как стало известно The Times, еще одна причина, почему Мануэль получил такой кредит доверия, связана чисто с финансами. В случае расторжения трудового договора Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Издание напоминает, что "Вест Хэм" сделал Мануэля одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-Лиги, когда пригласил этим летом из Китая. Зарплата чилийца составляет 5 миллионов фунтов в год, а со всеми бонусами может достигать 7 млн.