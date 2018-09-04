Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов случае увольнения
"Вест Хэму" придется выплатить 15 миллионов фунтов Мануэлю Пелллегрини в случае разрыва контракта со своим главным тренером.
Несмотря на то, что "Вест Хэм" проиграл все четыре матча на старте сезона в Премьер-Лиге, владельцы клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд даже не помышляют об увольнении Пеллегрини и до сих пор верят в чилийца.
Как стало известно The Times, еще одна причина, почему Мануэль получил такой кредит доверия, связана чисто с финансами. В случае расторжения трудового договора Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Издание напоминает, что "Вест Хэм" сделал Мануэля одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-Лиги, когда пригласил этим летом из Китая. Зарплата чилийца составляет 5 миллионов фунтов в год, а со всеми бонусами может достигать 7 млн.
04.09.2018 14:00
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“Они говорят, что я в опасности, но я так не думаю. Вы только представьте, сколько денег придется выплатить мне в случае досрочного расторжения контракта", - рассказал Пеллегрини в интервью La Mihailo Petor.
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топ лвл от бабки изи клепа обосала
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почему развел? вполне адекватная компенсация.
у моура неустойка 80 лямов в контракте
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Изи мани.
Теперь может годик посидеть типа в депрессии..И дальше возглавить клуб середняк из какой то ЛОл лиги.
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Вот у мужика ситуация) если будет плохо работать - получит 15 миллионов) половина ноулайферов форумных мечтают оказаться на его месте.
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красиво развел лахоф
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