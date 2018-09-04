Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов случае увольнения

Мануэль Пеллегрини "Вест Хэму" придется выплатить 15 миллионов фунтов Мануэлю Пелллегрини в случае разрыва контракта со своим главным тренером.

Несмотря на то, что "Вест Хэм" проиграл все четыре матча на старте сезона в Премьер-Лиге, владельцы клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд даже не помышляют об увольнении Пеллегрини и до сих пор верят в чилийца.

Как стало известно The Times, еще одна причина, почему Мануэль получил такой кредит доверия, связана чисто с финансами. В случае расторжения трудового договора Пеллегрини получит 15 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Издание напоминает, что "Вест Хэм" сделал Мануэля одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-Лиги, когда пригласил этим летом из Китая. Зарплата чилийца составляет 5 миллионов фунтов в год, а со всеми бонусами может достигать 7 млн.



Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 14:00

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  1. muaxaxaxa 04.09.2018 16:02 # muaxaxaxa
    “Они говорят, что я в опасности, но я так не думаю. Вы только представьте, сколько денег придется выплатить мне в случае досрочного расторжения контракта", - рассказал Пеллегрини в интервью La Mihailo Petor.

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  2. meshuggah 04.09.2018 14:45 # meshuggah
    топ лвл от бабки изи клепа обосала

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  3. toha-bludsikir 04.09.2018 14:29 # toha-bludsikir
    почему развел? вполне адекватная компенсация.
    у моура неустойка 80 лямов в контракте

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  4. skychnie-oboi 04.09.2018 14:27 # skychnie-oboi
    Изи мани.
    Теперь может годик посидеть типа в депрессии..И дальше возглавить клуб середняк из какой то ЛОл лиги.

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  5. element-ekb 04.09.2018 14:24 # element-ekb
    Вот у мужика ситуация) если будет плохо работать - получит 15 миллионов) половина ноулайферов форумных мечтают оказаться на его месте.

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  6. hammersmith 04.09.2018 14:12 # hammersmith
    красиво развел лахоф

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