Компани может покинуть "Сити" свободным агентом

Венсан Компани "Манчестер Сити" приостановил переговоры с капитаном Венсаном Компани о продлении контракта, истекающего в конце этого сезона.

Несмотря на то, что действующий контракт Компани рассчитан лишь до лета, клуб с "Этихад" собирается перенести обсуждение новой сделки на заключительную часть сезона, сообщает The Sun.

Прямо сейчас Венсан зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но ради нового контракта 32-летний защитник готов пойти на значительное понижение зарплаты.

Однако главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу смущает травматичность капитана, из-за которой тот пропустил огромное количество матчей за последние четыре года. До конца сезона испанец оценит состояние Компани, после чего примет решение о его будущем в клубе.




Метки Компани, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 04.09.2018 13:19 # lancerlancer1
    да какая он нахyй легенда, агур больше легенда чем он

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  2. mikkiynwa 04.09.2018 13:17 # mikkiynwa
    Тратидиций в клубе - 0.
    Единственная легенда и не продлевают.
    Такой мешок пзд.

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  3. lancerlancer1 04.09.2018 13:11 # lancerlancer1
    7 лет из 10 на койке провалялся, прям как я без прав

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  4. jesus33 04.09.2018 13:08 # jesus33
    Легенда, но уже видно не тянет галактический уровень, на котором находится СИТИ.
    Это портовых шлюх только старперы типа пса джирарда могут играть до посинения.

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  5. toha-bludsikir 04.09.2018 13:06 # toha-bludsikir
    молодых топарей нужно

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