Компани может покинуть "Сити" свободным агентом

"Манчестер Сити" приостановил переговоры с капитаном Венсаном Компани о продлении контракта, истекающего в конце этого сезона.

Несмотря на то, что действующий контракт Компани рассчитан лишь до лета, клуб с "Этихад" собирается перенести обсуждение новой сделки на заключительную часть сезона, сообщает The Sun.



Прямо сейчас Венсан зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но ради нового контракта 32-летний защитник готов пойти на значительное понижение зарплаты.



Однако главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу смущает травматичность капитана, из-за которой тот пропустил огромное количество матчей за последние четыре года. До конца сезона испанец оценит состояние Компани, после чего примет решение о его будущем в клубе.