Компани может покинуть "Сити" свободным агентом
"Манчестер Сити" приостановил переговоры с капитаном Венсаном Компани о продлении контракта, истекающего в конце этого сезона.
Несмотря на то, что действующий контракт Компани рассчитан лишь до лета, клуб с "Этихад" собирается перенести обсуждение новой сделки на заключительную часть сезона, сообщает The Sun.
Прямо сейчас Венсан зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но ради нового контракта 32-летний защитник готов пойти на значительное понижение зарплаты.
Однако главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу смущает травматичность капитана, из-за которой тот пропустил огромное количество матчей за последние четыре года. До конца сезона испанец оценит состояние Компани, после чего примет решение о его будущем в клубе.
04.09.2018 13:00
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Последние комментарии:
да какая он нахyй легенда, агур больше легенда чем он
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Тратидиций в клубе - 0.
Единственная легенда и не продлевают.
Такой мешок пзд.
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7 лет из 10 на койке провалялся, прям как я без прав
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Легенда, но уже видно не тянет галактический уровень, на котором находится СИТИ.
Это портовых шлюх только старперы типа пса джирарда могут играть до посинения.
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молодых топарей нужно
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