"Уотфорд" наградит Грасию новым контрактом

Хави Грасия За блестящий старт сезона главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия получит в награду новый контракт.

После четырех туров Премьер-Лиги только два клуба набрали 12 очков из 12 возможных. И если успех "Ливерпуля" был ожидаем, то невероятная серия "Уотфорда" удивила многих.

Как стало известно Daily Mail, Хави по-настоящему сплотил команду, в чем у "шершней" были проблемы при предыдущих тренерах. Боссы "Уотфорда" понимают: если не позаботиться о новом контракте для испанца, его могут переманить более состоятельные клубы.

Более того, "шершни" уже приступили к обсуждению новой сделки с Хави взамен той, что истекает в конце нынешнего сезона. Высока вероятность, что Грасия получит значительную прибавку к зарплате, информирует издание.




Метки Грасия, контракты, Уотфорд

Автор foxmcfc   

Дата 04.09.2018 12:00

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  1. gidro-met 04.09.2018 13:20 # gidro-met
    быстрей бы 15 сентября - это победы Шпор и Мю.

    Тоттенщит обходит портовых,
    Челси выходит на чистое первое.

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  2. vyrentz 04.09.2018 13:14 # vyrentz
    Щолси не команда, пинсы не люди. Походу, так

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  3. toha-bludsikir 04.09.2018 13:00 # toha-bludsikir
    все по делу. два набрали и 1 одни насосали (это я про ливерпуль).

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  4. girasimus 04.09.2018 12:52 # girasimus
    foxmcfc Просто унизил пенсов.

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  5. rap-woiska 04.09.2018 12:44 # rap-woiska
    уже даже фокмцсвапвып ссыт на пенсоту, орео

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  6. lancerlancer1 04.09.2018 12:17 # lancerlancer1
    посыпятся, как только подпишет новое соглашение

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  7. verh 04.09.2018 12:07 # verh
    тупорылость админов и модераторов данного ресурса зашкаливает....

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  8. verh 04.09.2018 12:06 # verh
    Фохмсфс ты в табличку лиги загляни там циферка "12" у скольки клубов? или у тебя что два, что три одинаково?

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  9. liverpool1892 04.09.2018 12:03 # liverpool1892
    "После четырех туров Премьер-Лиги только два клуба набрали 12 очков из 12 возможных."
    Вообще-то три клуба.

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