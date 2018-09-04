"Уотфорд" наградит Грасию новым контрактом
За блестящий старт сезона главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия получит в награду новый контракт.
После четырех туров Премьер-Лиги только два клуба набрали 12 очков из 12 возможных. И если успех "Ливерпуля" был ожидаем, то невероятная серия "Уотфорда" удивила многих.
Как стало известно Daily Mail, Хави по-настоящему сплотил команду, в чем у "шершней" были проблемы при предыдущих тренерах. Боссы "Уотфорда" понимают: если не позаботиться о новом контракте для испанца, его могут переманить более состоятельные клубы.
Более того, "шершни" уже приступили к обсуждению новой сделки с Хави взамен той, что истекает в конце нынешнего сезона. Высока вероятность, что Грасия получит значительную прибавку к зарплате, информирует издание.
04.09.2018 12:00
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быстрей бы 15 сентября - это победы Шпор и Мю.
Тоттенщит обходит портовых,
Челси выходит на чистое первое.
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Щолси не команда, пинсы не люди. Походу, так
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все по делу. два набрали и 1 одни насосали (это я про ливерпуль).
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foxmcfc Просто унизил пенсов.
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уже даже фокмцсвапвып ссыт на пенсоту, орео
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посыпятся, как только подпишет новое соглашение
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тупорылость админов и модераторов данного ресурса зашкаливает....
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Фохмсфс ты в табличку лиги загляни там циферка "12" у скольки клубов? или у тебя что два, что три одинаково?
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"После четырех туров Премьер-Лиги только два клуба набрали 12 очков из 12 возможных."
Вообще-то три клуба.
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