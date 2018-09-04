"Уотфорд" наградит Грасию новым контрактом

За блестящий старт сезона главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия получит в награду новый контракт.

После четырех туров Премьер-Лиги только два клуба набрали 12 очков из 12 возможных. И если успех "Ливерпуля" был ожидаем, то невероятная серия "Уотфорда" удивила многих.



Как стало известно Daily Mail, Хави по-настоящему сплотил команду, в чем у "шершней" были проблемы при предыдущих тренерах. Боссы "Уотфорда" понимают: если не позаботиться о новом контракте для испанца, его могут переманить более состоятельные клубы.



Более того, "шершни" уже приступили к обсуждению новой сделки с Хави взамен той, что истекает в конце нынешнего сезона. Высока вероятность, что Грасия получит значительную прибавку к зарплате, информирует издание.