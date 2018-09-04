Моусон: "Сери выглядит устрашающе"

Защитник "Фулхэма" Алфи Моусон признал, что Жан-Мишель Сери производит на него "устрашающее" впечатление.

Минувшим летом "дачники" удивили всех, оформив переход Сери, за которым последний год охотились ведущие клубы Европы, включая "Барселону".



27-летний ивуариец, которого сравнивают с Клодом Макелеле и Нголо Канте, очень ярко начал свою английскую карьеру, сумев впечатлить даже своих партнеров по команде.



"Он отличный игрок. Иногда он выглядит устрашающе. Ему достаточно доли секунды, чтобы выйти победителем из проблемной ситуации".



"Иногда ты смотришь на него, затаив дыхание, но он всегда поступает правильно. На тренировках он нереален — самый спокойный парень, что только можно встретить. Его хладнокровие действительно передается полузащите".



"Он покрывают наибольшую дистанцию среди всех, а по уровню работы с мячом ему нет равных — в этом он лучше всех, с кем я когда-либо играл".



"Ему можно довериться на любом участке поля, и он может забивать голы, как он это сделал на прошлой неделе. У него в запасе годы, чтобы показывать людям свою лучшую игру, и это просто устрашает", — цитирует Моусона Daily Mirror.