Пети советует "Арсеналу" заняться решением оборонительных проблем

Экс-полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети считает, что "канонирам" не вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, пока главный тренер Унаи Эмери не наладит игру в обороне.

В четырех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" пропустил восемь мячей — только четыре команды больше. Ни оборона "канониров", ни их голкипер Петр Чех не выглядят образцом надежности.



По мнению Пети, в лице Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Лакасетта "канониры" обладают блестящим дуэтом нападающих, однако все старания бомбардиров будут тщетны, если не добавят защитники.



"Оборона "Арсенала" по-прежнему далека от того, чтобы конкурировать с командами топ-4 Премьер-Лиги. Мы убедились в этом против "Кардиффа". Это повторяющаяся проблема, с которой "Арсенал" сталкивается уже годы".



"Пока ее никому не удалось решить. Ни Унаи Эмери, ни Арсену Венгеру, ни игрокам на поле".



"Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт способны забивать по 40-50 голов в Премьер-Лиге за сезон, если они будут вместе выходить в старте. Но даже несмотря на их старания, "Арсенал" не сможет финишировать в первой тройке, если не решит свои оборонительные проблемы", — сообщил Пети RMC Sport.