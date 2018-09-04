Феллайни верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Как известно, "красные дьяволы" потерпели два поражения в четырех первых матчах нового сезона, и в данный момент букмекеры оценивают шансы "Юнайтед" на чемпионство только как 40 к 1.

Однако Феллайни не видит причин унывать, ведь сезон едва стартовал. По мнению 30-летнего бельгийца, "Юнайтед" достаточно хорош для титула.

"Мы определенно обладаем мастерством для чемпионства. Сезон длинный, а сейчас только начало сезона. Предыдущие пару лет мы очень хорошо стартовали. На сей раз немного хуже, но сезон длинный, поэтому давайте двигаться вперед".

"Следующий матч будет важнее, чем этот, поэтому давайте съездим в свои сборные, а когда вернемся, то покажем сильную игру. В Премьер-Лиге возможно всякое, поэтому посмотрим. Как я уже сказал, следующий матч будет важнее предыдущего", — цитирует Феллайни ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 374

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  1. yxaxaxaxaxa 04.09.2018 09:25 # yxaxaxaxaxa
    Де Хея так не думает в этом сезоне, увы

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  2. vyrentz 04.09.2018 09:24 # vyrentz
    Похоже на смирительную рубашку. Оно и не удивительно, несет же бред сумасшедшего. У дуриков уже после четырех туров -6, какое тут чемпионство?

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  3. sellman 04.09.2018 09:20 # sellman
    Выглядит как педофил в этой маечке и с таким ипалом

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  4. sobersid 04.09.2018 09:12 # sobersid
    Конечно
    В такой-то маечке

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  5. liverpool1892est 04.09.2018 09:11 # liverpool1892est
    Одуван,ты чо курил,ептя?

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  6. tigerpool 04.09.2018 09:04 # tigerpool
    Выиграет следующий матч у Уотфорда

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  7. electric 04.09.2018 09:00 # electric
    Все верим. Лишь бы цыган рулил муму.

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