Феллайни верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Как известно, "красные дьяволы" потерпели два поражения в четырех первых матчах нового сезона, и в данный момент букмекеры оценивают шансы "Юнайтед" на чемпионство только как 40 к 1.



Однако Феллайни не видит причин унывать, ведь сезон едва стартовал. По мнению 30-летнего бельгийца, "Юнайтед" достаточно хорош для титула.



"Мы определенно обладаем мастерством для чемпионства. Сезон длинный, а сейчас только начало сезона. Предыдущие пару лет мы очень хорошо стартовали. На сей раз немного хуже, но сезон длинный, поэтому давайте двигаться вперед".



"Следующий матч будет важнее, чем этот, поэтому давайте съездим в свои сборные, а когда вернемся, то покажем сильную игру. В Премьер-Лиге возможно всякое, поэтому посмотрим. Как я уже сказал, следующий матч будет важнее предыдущего", — цитирует Феллайни ESPN.