"Астон Вилла" собирается вернуть Джона Терри
Бывший капитан "Челси" Джон Терри может вернуться в "Астон Виллу", где он провел прошлый сезон.
Перебравшись на "Вилла Парк" в прошлом году из "Челси" свободным агентом, Терри стал ключевой фигурой команды Стива Брюса и доказал, что по-прежнему на многое способен, несмотря на возраст.
Однако тогда "вилланы" не смогли выйти в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа, вдобавок клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и был вынужден попрощаться с 37-летним защитником, получавшим 60 тысяч фунтов в неделю.
Сейчас ситуация на "Вилла Парк" с финансированием наладилась благодаря приходу новых инвесторов, и бирмингемский клуб готов позвать Джона обратно. Как утверждает Daily Mirror, экс-капитану сборной Англии будет предложен новый однолетний контракт.
В данный момент Терри все еще рассматривает варианты, которые у него есть. По информации издания, также защитника желают видеть в Китае и МЛС. Однако завершать игровую карьеру Джон по-прежнему не намерен, о чем он сообщил в в конце июля.
04.09.2018 08:00
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