Алиссон будет основным голкипером "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение отказаться от ротации на позиции голкипера и будет использовать своего первого номера Алиссона как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.
Напомним, минувшим летом "красные" попрощались сразу с тремя голкиперами, продав Данни Уорда и отправив по арендам Адама Богдана с Лорисом Кариусом. В качестве дублера для приглашенного из "Ромы" Алиссона Клопп избрал Миньоле.
Незадолго до закрытия трансферного окна в Европе Симон тоже заявил о своем желании уйти, за что был подвергнут критике Юргеном. Клопп выразил недоумение, почему Миньоле обратился к прессе, а не поговорил с ним лично.
Теперь 30-летнему бельгийцу придется запастись терпением, потому что в ближайшие месяцы играть он будет только по большим праздникам. Год назад Кариус защищал ворота команды в Лиге Чемпионов, тогда как Миньоле был основным голкипером в Премьер-Лиге, но теперь Клопп откажется от этой политики.
Как сообщает The Telegraph, в обоих главных турнирах Клопп сделает ставку на Алиссона. Миньоле же в лучшем случае сможет рассчитывать на практику в Кубке Лиги или Кубке Англии.
Важно отметить, что в 3-м раунде Кубка Лиги жребий столкнул "красных" лицом к лицу с "Челси", поэтому Миньоле придется потрудиться, чтобы оставить свою команду в турнире и сохранить шансы для себя на игровые минуты.
04.09.2018 07:00
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Последние комментарии:
Алисон ещё не лучше Кариуса.. )
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Правильно. у этого хоть дриблинг есть
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Научите эту пижонскую обезьяну элементарной игре ногами...Надеюсь Клопп покарал его анально?
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Блестяще
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