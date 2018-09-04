Алиссон будет основным голкипером "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение отказаться от ротации на позиции голкипера и будет использовать своего первого номера Алиссона как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.

Напомним, минувшим летом "красные" попрощались сразу с тремя голкиперами, продав Данни Уорда и отправив по арендам Адама Богдана с Лорисом Кариусом. В качестве дублера для приглашенного из "Ромы" Алиссона Клопп избрал Миньоле.



Незадолго до закрытия трансферного окна в Европе Симон тоже заявил о своем желании уйти, за что был подвергнут критике Юргеном. Клопп выразил недоумение, почему Миньоле обратился к прессе, а не поговорил с ним лично.



Теперь 30-летнему бельгийцу придется запастись терпением, потому что в ближайшие месяцы играть он будет только по большим праздникам. Год назад Кариус защищал ворота команды в Лиге Чемпионов, тогда как Миньоле был основным голкипером в Премьер-Лиге, но теперь Клопп откажется от этой политики.



Как сообщает The Telegraph, в обоих главных турнирах Клопп сделает ставку на Алиссона. Миньоле же в лучшем случае сможет рассчитывать на практику в Кубке Лиги или Кубке Англии.



Важно отметить, что в 3-м раунде Кубка Лиги жребий столкнул "красных" лицом к лицу с "Челси", поэтому Миньоле придется потрудиться, чтобы оставить свою команду в турнире и сохранить шансы для себя на игровые минуты.