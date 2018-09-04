Лакасетт счастлив в "Арсенале" и не думал о смене клуба летом

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что у него не было и мысли о смене клуба минувшим летом.

Лакасетт очень нестабильно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Лиона" за 46.5 миллионов фунтов, заставив "канониров" потратиться в январе Пьер-Эмерика Обамеянга.

Три первых матча нового сезона Александр начинал на скамейке запасных, в связи с чем циркулировали слухи, что 27-летний француз может покинуть "Эмирейтс" до 31 августа.

Однако в минувшее воскресенье Лакасетт отметился своим первым появлением в старте и забил первый гол, который принес "Арсеналу" три очка против "Кардиффа". После матча Александр рассказал, что даже не помышлял об уходе.

"Я не знаю, кто выдумывает эти вещи, но я в одном из лучших клубов Лондона, и я счастлив в "Арсенале". В такого рода клубе всегда сложно попадать в стартовый состав, но я продолжаю сражаться и работать".

"Я не буду играть каждую неделю только из-за одного матча. Я должен каждый день трудиться и показывать тренеру, что я хорош и заслуживаю места в команде", — цитирует Лакасетта Sky Sports.



Метки Арсенал, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2018 06:00

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  1. liverpool1892est 04.09.2018 06:58 # liverpool1892est
    Таки конечно и не думал,какой поц купит этого рукожопа,который портит весь гешефт...шлимазал!

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  2. tigerpool 04.09.2018 06:22 # tigerpool
    Очень слабый нап, 10 ку не положит

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