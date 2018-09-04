Лучшие голы Премьер-Лиги в августе (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе.



Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.09.2018 05:55

Количество просмотров Просмотров: 1704

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Последние комментарии:




  1. sellman 04.09.2018 09:22 # sellman
    Челси - будущий чемпион!
    При чем как в АПЛ так и в ЛЕ.
    + минимум 1 из кубков в Англии.

    Итог: 3 трофея.
    ждем

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  2. gringo1990 04.09.2018 09:01 # gringo1990
    Заметили как Сократис увернулся от удара Б.Сильвы хотя мог накрыть этот удар.

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  3. meshuggah 04.09.2018 08:03 # meshuggah
    Для меня гол Агуэро лучший, тотальный контроль ситуации, принтяие обработка удар все идеально

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  4. ian 04.09.2018 07:28 # ian
    Азар видит позитив в непопадании в ЛЧ.
    Азар рад, что Челси находится в тени Ливерпуля и МС.

    Что с ним не так?

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  5. ma1efikus 04.09.2018 07:02 # ma1efikus
    Погба в ворота Лестера топаря забил, а это так, смех. Любой сможет.

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  6. gunars 04.09.2018 06:56 # gunars
    1 Грэй
    2 Уилсон
    3 Агуэро

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  7. d8atukht 04.09.2018 06:41 # d8atukht
    1-Seri
    2-Gray
    3-Willson

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  8. tigerpool 04.09.2018 06:05 # tigerpool
    1. Сери
    2. Уилсон
    3. Грей

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