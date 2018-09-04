Лучшие голы Премьер-Лиги в августе (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе.
04.09.2018 05:55
Просмотров: 1704
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Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в августе.
04.09.2018 05:55
Просмотров: 1704
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Последние комментарии:
Челси - будущий чемпион!
При чем как в АПЛ так и в ЛЕ.
+ минимум 1 из кубков в Англии.
Итог: 3 трофея.
ждем
(ответить)
Заметили как Сократис увернулся от удара Б.Сильвы хотя мог накрыть этот удар.
(ответить)
Для меня гол Агуэро лучший, тотальный контроль ситуации, принтяие обработка удар все идеально
(ответить)
Азар видит позитив в непопадании в ЛЧ.
Азар рад, что Челси находится в тени Ливерпуля и МС.
Что с ним не так?
(ответить)
Погба в ворота Лестера топаря забил, а это так, смех. Любой сможет.
(ответить)
1 Грэй
2 Уилсон
3 Агуэро
(ответить)
1-Seri
2-Gray
3-Willson
(ответить)
1. Сери
2. Уилсон
3. Грей
(ответить)
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