Шмейхель призывает МЮ дать Моуриньо "время и терпение"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что главный тренер Жозе Моуриньо заслуживает "времени и терпения", и тогда "красные дьяволы" смогут выиграть Премьер-Лигу.

Победа 0:2 над "Бернли" в минувший уикенд позволила Моуриньо слегка облегчить давление, под которым он оказался на старте этого сезона. Однако обстановка на "Олд Траффорд" по-прежнему весьма нестабильна.



Шмейхель, который сыграл 398 матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, считает Моуриньо правильным человеком для клуба и верит, что 55-летний португалец способен привести "дьяволов" к титулу.



"Он поработал в великих клубах. "Реал, "Интер". Он выигрывал Лигу Чемпионов с "Порту". Три титула Премьер-Лиги с "Челси". Он добился столь многого в футболе".



"Но "Манчестер Юнайтед" — это иной уровень относительно всего остального из-за пристального внимания, традиций и истории. Ты ощущаешь это каждый день. Мы каждый день уважаем свою историю и очень гордимся традициями".



"Мы финишировали сразу после чемпиона в прошлом сезоне после пятого места годом ранее. Мы сразу попали в Лигу Чемпионов в этом году, а также выиграли Лигу Европы и дважды добирались до финала Кубка Англии".



"Это замечательно. Да, мы стремимся к большему, но это очень позитивные вещи. Когда мы дадим ему время и терпение, когда мы поймем, что это период, в который тебе необходимо развиваться, тогда мы сможем выиграть Премьер-Лигу", — цитирует Шмейхеля Sky Sports.