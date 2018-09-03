Матич считает Моуриньо щитом для игроков

Жозе Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рад, что главный тренер Жозе Моуриньо отводит давление от игроков и берет всю критику на себя.

На старте сезона Моуриньо приходится регулярно отвечать на неудобные вопросы журналистов. По мнению Матича, это идет на пользу игрокам, для которых Жозе выступает своего рода щитом.

"Конечно, это отводит давление от нас. Моуриньо в точности знает, что делает. Вы это тоже знаете. Это хорошо для нас. Он один из лучших тренеров в мире. Он доказал это, завоевав множество титулов в своей карьере".

"Думаю, Моуринью прекрасно справляется с давлением. Поэтому он и работает здесь – в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Матича Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 04.09.2018 00:00 # skychnie-oboi
    Писюаром, а не щитом.

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  2. ganinilyha 03.09.2018 23:45 # ganinilyha
    Палкич ещё не завершил карьеру?

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  3. dred 03.09.2018 23:42 # dred
    Так и есть

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