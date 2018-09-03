Матич считает Моуриньо щитом для игроков
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рад, что главный тренер Жозе Моуриньо отводит давление от игроков и берет всю критику на себя.
На старте сезона Моуриньо приходится регулярно отвечать на неудобные вопросы журналистов. По мнению Матича, это идет на пользу игрокам, для которых Жозе выступает своего рода щитом.
"Конечно, это отводит давление от нас. Моуриньо в точности знает, что делает. Вы это тоже знаете. Это хорошо для нас. Он один из лучших тренеров в мире. Он доказал это, завоевав множество титулов в своей карьере".
"Думаю, Моуринью прекрасно справляется с давлением. Поэтому он и работает здесь – в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Матича Daily Mirror.
03.09.2018 23:00
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Писюаром, а не щитом.
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Палкич ещё не завершил карьеру?
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Так и есть
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