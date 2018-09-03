Стерлинг не приехал в сборную Англии из-за проблем со спиной

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отказался от вызова в сборную Англии, сославшись на травму спины.

В минувшую субботу Стерлинг целиком провел матч против "Ньюкасла" и даже забил гол — свой второй в этом сезоне Премьер-Лиги. Однако в понедельник вечером Рахим так и не явился в расположение сборной Англии, приступающей к подготовке к поединкам против Испании и Швейцарии.



Как сообщает BBC, 23-летний вингер предпочел остаться в своем клубе из-за проблем со спиной. В данный момент главный тренер англичан Гарет Саутгейт не планирует никого дополнительно приглашать на место Стерлинга.



Учитывая позицию Стерлинга во время Чемпионата Мира в России, отсутствие Рахима может подарить возможность Деле Алли или Адаму Лаллану сыграть в качестве 10-го номера.