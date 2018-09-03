Азар рад, что "Челси" находится в тени "Ливерпуля" и "Сити"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар рад, что его команду не воспринимают серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги.
Двумя главными фаворитами сезона на старте букмекеры называли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако статус "Челси" как темной лошадки вполне устраивает Азара, чья команда начала кампанию с четырех побед подряд.
"Хорошо, что все внимание достается им. Нам приятно побыть в тени, мы просто выполняем свою работу и стараемся побеждать".
"Конечно, я верю, что мы можем выиграть титул, но в Премьер-Лиге невозможно что-либо предсказать, потерять очки здесь можно в каждой игре".
"Через пару недель мы сыграем с "Ливерпулем". Это будет важная игра, и нам нужно повторить результат прошлого сезона. Тогда мы победили их 1:0", - напомнил Азар Daily Mirror.
03.09.2018 21:00
Просмотров: 1294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Согласен, Азару пора становится лучшим бомбардиром лиги, пока Мората выходит в старте на него вся надежда
(ответить)
Вот ттх тоже перед матчем суотфордом гавкали о многом. Сча уже и Челси догавкается!
(ответить)
Многие пенси Фапли, с тобой не согласны! Азар!!! Ты зачем такое говоришь!?? Это же зашкварно!!!! Ска, в голосину))))
(ответить)
ну что безвиз тебя и здесь обосали
(ответить)
Всё правильно. Пусть долбаёбики и дальше мечтают о чемпионстве Ливерпуля, пока Челси будет уверенно и спокойно шагать к очередному титулу, безо всякого давления со стороны прессы.
(ответить)
Быть в тени Ливерпуля это стиль Челси.
(ответить)
Колбасных даже жаль порой, многие так и сдохнут по ходу, не увидев чемпионства апл
(ответить)
Членси чемпики первого круга! 100%!!!
(ответить)
Ну Азар адекват, понял, кто в АПЛ топы, а кто середняк. Побольше обводок тебе, бельгиец!!
(ответить)
Плеймейкер "Челси" Эден Азар рад, что его команду не воспринимают серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги.
А с чего бы её воспринимать серьезным претендентом?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий