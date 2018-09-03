Азар рад, что "Челси" находится в тени "Ливерпуля" и "Сити"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар рад, что его команду не воспринимают серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги.

Двумя главными фаворитами сезона на старте букмекеры называли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако статус "Челси" как темной лошадки вполне устраивает Азара, чья команда начала кампанию с четырех побед подряд.



"Хорошо, что все внимание достается им. Нам приятно побыть в тени, мы просто выполняем свою работу и стараемся побеждать".



"Конечно, я верю, что мы можем выиграть титул, но в Премьер-Лиге невозможно что-либо предсказать, потерять очки здесь можно в каждой игре".



"Через пару недель мы сыграем с "Ливерпулем". Это будет важная игра, и нам нужно повторить результат прошлого сезона. Тогда мы победили их 1:0", - напомнил Азар Daily Mirror.