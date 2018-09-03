Азар рад, что "Челси" находится в тени "Ливерпуля" и "Сити"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар рад, что его команду не воспринимают серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги.

Двумя главными фаворитами сезона на старте букмекеры называли "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", однако статус "Челси" как темной лошадки вполне устраивает Азара, чья команда начала кампанию с четырех побед подряд.

"Хорошо, что все внимание достается им. Нам приятно побыть в тени, мы просто выполняем свою работу и стараемся побеждать".

"Конечно, я верю, что мы можем выиграть титул, но в Премьер-Лиге невозможно что-либо предсказать, потерять очки здесь можно в каждой игре".

"Через пару недель мы сыграем с "Ливерпулем". Это будет важная игра, и нам нужно повторить результат прошлого сезона. Тогда мы победили их 1:0", - напомнил Азар Daily Mirror.




Метки Азар, Премьер-Лига, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 03.09.2018 22:48 # cristean2
    Согласен, Азару пора становится лучшим бомбардиром лиги, пока Мората выходит в старте на него вся надежда

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  2. stavluiordinar 03.09.2018 22:42 # stavluiordinar
    Вот ттх тоже перед матчем суотфордом гавкали о многом. Сча уже и Челси догавкается!

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  3. bushwacka 03.09.2018 21:52 # bushwacka
    Многие пенси Фапли, с тобой не согласны! Азар!!! Ты зачем такое говоришь!?? Это же зашкварно!!!! Ска, в голосину))))

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  4. martingor 03.09.2018 21:49 # martingor
    ну что безвиз тебя и здесь обосали

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  5. ccchelsea 03.09.2018 21:48 # ccchelsea
    Всё правильно. Пусть долбаёбики и дальше мечтают о чемпионстве Ливерпуля, пока Челси будет уверенно и спокойно шагать к очередному титулу, безо всякого давления со стороны прессы.

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  6. gerrard08 03.09.2018 21:34 # gerrard08
    Быть в тени Ливерпуля это стиль Челси.

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  7. funkyfresh 03.09.2018 21:14 # funkyfresh
    Колбасных даже жаль порой, многие так и сдохнут по ходу, не увидев чемпионства апл

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  8. zzspurs 03.09.2018 21:09 # zzspurs
    Членси чемпики первого круга! 100%!!!

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  9. lfc-in-my-heart 03.09.2018 21:06 # lfc-in-my-heart
    Ну Азар адекват, понял, кто в АПЛ топы, а кто середняк. Побольше обводок тебе, бельгиец!!

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  10. suddenly 03.09.2018 21:02 # suddenly
    Плеймейкер "Челси" Эден Азар рад, что его команду не воспринимают серьезным претендентом на титул Премьер-Лиги.

    А с чего бы её воспринимать серьезным претендентом?

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