FA не накажет Мустафи за "албанского орла"
FA решила не наказывать защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи за празднование гола с политическим оттенком.
Напомним, именно Мустафи открыл счет в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Кардиффа" в минувшее воскресенье (2:3).
Свой гол Шкодран, родившийся в Германии, но в албанской семье из Македонии, отпраздновал вместе с Гранитом Джакой, другим игроком косоваро-албанского происхождения.
В процессе празднования игрок сборной Германии изобразил руками жест орла, символа Албании. И хотя правила Ассоциации строго запрещают какие-либо политические символы или заявления, на сей раз FA решила не вмешиваться, сообщает Sky Sports.
Добавим, что минувшим летом на Чемпионате Мира в России ФИФА оштрафовала игроков сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири за похожую провинность в матче против Сербиии.
03.09.2018 20:15
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Красавчик
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родившийся в Германии, но в албанской семье из Македонии
Источник: http://fapl.ru/posts/65010/
понятно
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