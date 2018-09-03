FA не накажет Мустафи за "албанского орла"

FA решила не наказывать защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи за празднование гола с политическим оттенком.

Напомним, именно Мустафи открыл счет в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Кардиффа" в минувшее воскресенье (2:3).



Свой гол Шкодран, родившийся в Германии, но в албанской семье из Македонии, отпраздновал вместе с Гранитом Джакой, другим игроком косоваро-албанского происхождения.



В процессе празднования игрок сборной Германии изобразил руками жест орла, символа Албании. И хотя правила Ассоциации строго запрещают какие-либо политические символы или заявления, на сей раз FA решила не вмешиваться, сообщает Sky Sports.



Добавим, что минувшим летом на Чемпионате Мира в России ФИФА оштрафовала игроков сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири за похожую провинность в матче против Сербиии.