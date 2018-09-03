FA не накажет Мустафи за "албанского орла"

Шкодран Мустафи и Гранит Джака FA решила не наказывать защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи за празднование гола с политическим оттенком.

Напомним, именно Мустафи открыл счет в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Кардиффа" в минувшее воскресенье (2:3).

Свой гол Шкодран, родившийся в Германии, но в албанской семье из Македонии, отпраздновал вместе с Гранитом Джакой, другим игроком косоваро-албанского происхождения.

В процессе празднования игрок сборной Германии изобразил руками жест орла, символа Албании. И хотя правила Ассоциации строго запрещают какие-либо политические символы или заявления, на сей раз FA решила не вмешиваться, сообщает Sky Sports.

Добавим, что минувшим летом на Чемпионате Мира в России ФИФА оштрафовала игроков сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири за похожую провинность в матче против Сербиии.



Метки FA, Арсенал, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 20:15

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  1. arkan 03.09.2018 21:39 # arkan
    Красавчик

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  2. hollywood-hoe 03.09.2018 20:17 # hollywood-hoe
    родившийся в Германии, но в албанской семье из Македонии

    Источник: http://fapl.ru/posts/65010/

    понятно

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