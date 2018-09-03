Хендерсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

За плечами у Хендерсона уже семь лет выступлений за "красных" после перехода из "Сандерленда". В течение этого времени Джордан преодолел изначальный скептицизм, утвердился в качестве ключевого игрока, а после отъезда Стивена Джеррарда в Америку в 2015 году принял капитанскую повязку.

Сейчас на счету 28-летнего полузащитника уже 283 матча за "Ливерпуль", в которых он забил 24 гола. За сборную Англии Хендерсон провел 44 поединка, сыграв ключевую роль в достижении "тремя львами" полуфинала Чемпионата Мира в России.

В четырех первых матчах этого сезона Хендерсон отметился только одним появлением в стартовом составе, но это не помешало Джордану обновить свой трудовой договор, от которого оставалось еще два года.

"Я очень рад заключить новый контракт на длительный период времени. Я абсолютно доволен. У меня есть ощущение, что я не так давно заключил свой первый контракт — словно бы вчера — но с тех пор многое произошло".

"Мне кажется, я прогрессировал на протяжении того времени, что нахожусь здесь, и я получил от этого огромное удовольствие".

"В мире нет другого такого места, где бы я предпочел играть в футбол. Я хочу быть здесь как можно дольше. Для меня честь быть частью этого клуба столь длительное время, и я надеюсь, что это не предел", — сообщил Хендерсон.



Метки контракты, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 03.09.2018 20:20 # zzspurs
    Ему 28??? Пришел из сандерланда и за 7 лет в лузерке так и не перешел на новый уровень, но контракт заслужил песик.

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  2. skychnie-oboi 03.09.2018 20:05 # skychnie-oboi
    Нормально под замену на 85+ минуте.

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  3. brown-ale 03.09.2018 20:04 # brown-ale
    7 лет, 0 трофеев. Карьера на смарку.

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  4. rap-woiska 03.09.2018 20:02 # rap-woiska
    Удачи

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