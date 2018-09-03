Хендерсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

За плечами у Хендерсона уже семь лет выступлений за "красных" после перехода из "Сандерленда". В течение этого времени Джордан преодолел изначальный скептицизм, утвердился в качестве ключевого игрока, а после отъезда Стивена Джеррарда в Америку в 2015 году принял капитанскую повязку.



Сейчас на счету 28-летнего полузащитника уже 283 матча за "Ливерпуль", в которых он забил 24 гола. За сборную Англии Хендерсон провел 44 поединка, сыграв ключевую роль в достижении "тремя львами" полуфинала Чемпионата Мира в России.



В четырех первых матчах этого сезона Хендерсон отметился только одним появлением в стартовом составе, но это не помешало Джордану обновить свой трудовой договор, от которого оставалось еще два года.



"Я очень рад заключить новый контракт на длительный период времени. Я абсолютно доволен. У меня есть ощущение, что я не так давно заключил свой первый контракт — словно бы вчера — но с тех пор многое произошло".



"Мне кажется, я прогрессировал на протяжении того времени, что нахожусь здесь, и я получил от этого огромное удовольствие".



"В мире нет другого такого места, где бы я предпочел играть в футбол. Я хочу быть здесь как можно дольше. Для меня честь быть частью этого клуба столь длительное время, и я надеюсь, что это не предел", — сообщил Хендерсон.