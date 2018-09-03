Куртуа: "Уровень "Реала" выше, чем "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что "сливочные" по целому ряду параметров превосходят его бывший клуб "Челси".

Со скандалом вырвавшись со "Стэмфорд Бридж" под занавес летнего трансферного окна в Премьер-Лиге, Куртуа лишь в минувшую субботу смог дебютировать за Королевский клуб.

После победы 4:1 над "Леганесом" на "Сантьяго Бернабеу" 26-летний бельгиец заявил, что капитан "сливочных" Серхио Рамос лучше любого защитника "синих", а по уровню тренировок и поддержки "Челси" и близко не стоит с "Реалом".

"Я лично убедился, насколько высок здесь уровень тренировок. Также я на ежедневной основе могу видеть, что Серхио Рамос является лучшим центральным защитником в мире. Уровень "Реала" выше, чем "Челси".

"Сантьяго Бернабеу" в два раза больше "Стэмфорд Бридж" и, конечно, производит совершенно другое впечатление. Когда смотришь вперед, то видишь лишь стену из людей, тогда как на "Стэмфорд Бридж" ты все еще видишь небо или отель позади главной трибуны", — цитирует Куртуа Daily Mirror.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2366

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 03.09.2018 20:19 # makeewadim
    Диего как только не чмырили и обзывали, а пёс оказывается всё это время ворота охранял)))

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  2. beatboy 03.09.2018 20:15 # beatboy
    так он блять оказывается в небо и на отель смотрел все это время!

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  3. chr1s8rown 03.09.2018 20:08 # chr1s8rown
    все сут на фк унитаз

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  4. yela 03.09.2018 20:04 # yela
    По поводу стадиона прям Америку открыл. Уэмбли и Олд Траффорд разве что соответствую уровню этого великого вратаря. Во всем остальном бред обиженного дыркача. Реал с ним ещё намучается.

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  5. tigerpool 03.09.2018 20:04 # tigerpool
    Пздц носатый собрал местных больных на голову пенсов

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  6. rap-woiska 03.09.2018 19:59 # rap-woiska
    пздц кончалыга

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  7. osivori 03.09.2018 19:55 # osivori
    носатого середняка месси между ног приструнит, а нам что, главное убрали гниду и не стоит даже его упоминать, жаль что петю на этого шантажиста променяли

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  8. spartan 03.09.2018 19:50 # spartan
    стадион у пенсов и вправду древний и несолидный.

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  9. shmanisa 03.09.2018 19:44 # shmanisa
    Пожалуй, хорошо, что он ограничился пенсотой и не стал унижать и размазывать колбасу, маню, вулвич и петашат. Иначе стыдно бы стало за АПЛ

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  10. gio 03.09.2018 19:32 # gio
    ну ожидаемо было, ошибка клуба что держали его так долго. Он еще долго будет гуано лить. Рецепт только один -победить носатого в очной встрече уже в следующем году. )

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  11. shmanisa 03.09.2018 19:29 # shmanisa
    Как-бы намекает Салаху, куда проситься зимой.

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  12. lampard78 03.09.2018 19:28 # lampard78
    Похуй вообще что он там несёт. Сплавили дыркача наконец-то - и норм. Так и не стал топ кипером. То что то потащит, а то пропустит такое, что середняки изи вытаскивают. Пусть вообще говорит что угодно, лишь бы подальше от СБ.

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  13. elprimer 03.09.2018 19:24 # elprimer
    Зря Куртуа не упомянул что Реал выступает в ЛЧ, и не пожелал удачи Челси в ЛЕ, достойный жест мог бэ получится.

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  14. alexomck 03.09.2018 19:18 # alexomck
    челси даж в Англии середняк, не говоря про Европу, к чему эти сравнения.

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  15. toha-bludsikir 03.09.2018 19:14 # toha-bludsikir
    Ой а мы не знали видите ли!

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  16. lahmatyj 03.09.2018 19:13 # lahmatyj
    Это даже не Капитан Очевидность. Это адмирал Ясен Хуй.

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  17. danmancunian 03.09.2018 19:09 # danmancunian
    Продолжает обоссывать синюю помойку, не вынимая свою шляпу из ртов, молившихся на него, глиномесов. РЕСПЕКТ.

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  18. stavluiordinar 03.09.2018 19:06 # stavluiordinar
    Пздц чертило. Бездомного пса подбери благодаорен до конца лет будет. Вывод собака > куртуа

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  19. sausage 03.09.2018 19:05 # sausage
    Мда, гандон конкретный. Интересно, с детьми видится?)

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  20. farot 03.09.2018 19:04 # farot
    он метит на звание главного чмошника в современном футболе?

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