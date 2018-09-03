Куртуа: "Уровень "Реала" выше, чем "Челси"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что "сливочные" по целому ряду параметров превосходят его бывший клуб "Челси".

Со скандалом вырвавшись со "Стэмфорд Бридж" под занавес летнего трансферного окна в Премьер-Лиге, Куртуа лишь в минувшую субботу смог дебютировать за Королевский клуб.



После победы 4:1 над "Леганесом" на "Сантьяго Бернабеу" 26-летний бельгиец заявил, что капитан "сливочных" Серхио Рамос лучше любого защитника "синих", а по уровню тренировок и поддержки "Челси" и близко не стоит с "Реалом".



"Я лично убедился, насколько высок здесь уровень тренировок. Также я на ежедневной основе могу видеть, что Серхио Рамос является лучшим центральным защитником в мире. Уровень "Реала" выше, чем "Челси".



"Сантьяго Бернабеу" в два раза больше "Стэмфорд Бридж" и, конечно, производит совершенно другое впечатление. Когда смотришь вперед, то видишь лишь стену из людей, тогда как на "Стэмфорд Бридж" ты все еще видишь небо или отель позади главной трибуны", — цитирует Куртуа Daily Mirror.