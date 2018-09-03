Куртуа: "Уровень "Реала" выше, чем "Челси"
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что "сливочные" по целому ряду параметров превосходят его бывший клуб "Челси".
Со скандалом вырвавшись со "Стэмфорд Бридж" под занавес летнего трансферного окна в Премьер-Лиге, Куртуа лишь в минувшую субботу смог дебютировать за Королевский клуб.
После победы 4:1 над "Леганесом" на "Сантьяго Бернабеу" 26-летний бельгиец заявил, что капитан "сливочных" Серхио Рамос лучше любого защитника "синих", а по уровню тренировок и поддержки "Челси" и близко не стоит с "Реалом".
"Я лично убедился, насколько высок здесь уровень тренировок. Также я на ежедневной основе могу видеть, что Серхио Рамос является лучшим центральным защитником в мире. Уровень "Реала" выше, чем "Челси".
"Сантьяго Бернабеу" в два раза больше "Стэмфорд Бридж" и, конечно, производит совершенно другое впечатление. Когда смотришь вперед, то видишь лишь стену из людей, тогда как на "Стэмфорд Бридж" ты все еще видишь небо или отель позади главной трибуны", — цитирует Куртуа Daily Mirror.
03.09.2018 19:00
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Последние комментарии:
Диего как только не чмырили и обзывали, а пёс оказывается всё это время ворота охранял)))
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так он блять оказывается в небо и на отель смотрел все это время!
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все сут на фк унитаз
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По поводу стадиона прям Америку открыл. Уэмбли и Олд Траффорд разве что соответствую уровню этого великого вратаря. Во всем остальном бред обиженного дыркача. Реал с ним ещё намучается.
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Пздц носатый собрал местных больных на голову пенсов
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пздц кончалыга
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носатого середняка месси между ног приструнит, а нам что, главное убрали гниду и не стоит даже его упоминать, жаль что петю на этого шантажиста променяли
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стадион у пенсов и вправду древний и несолидный.
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Пожалуй, хорошо, что он ограничился пенсотой и не стал унижать и размазывать колбасу, маню, вулвич и петашат. Иначе стыдно бы стало за АПЛ
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ну ожидаемо было, ошибка клуба что держали его так долго. Он еще долго будет гуано лить. Рецепт только один -победить носатого в очной встрече уже в следующем году. )
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Как-бы намекает Салаху, куда проситься зимой.
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Похуй вообще что он там несёт. Сплавили дыркача наконец-то - и норм. Так и не стал топ кипером. То что то потащит, а то пропустит такое, что середняки изи вытаскивают. Пусть вообще говорит что угодно, лишь бы подальше от СБ.
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Зря Куртуа не упомянул что Реал выступает в ЛЧ, и не пожелал удачи Челси в ЛЕ, достойный жест мог бэ получится.
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челси даж в Англии середняк, не говоря про Европу, к чему эти сравнения.
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Ой а мы не знали видите ли!
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Это даже не Капитан Очевидность. Это адмирал Ясен Хуй.
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Продолжает обоссывать синюю помойку, не вынимая свою шляпу из ртов, молившихся на него, глиномесов. РЕСПЕКТ.
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Пздц чертило. Бездомного пса подбери благодаорен до конца лет будет. Вывод собака > куртуа
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Мда, гандон конкретный. Интересно, с детьми видится?)
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он метит на звание главного чмошника в современном футболе?
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