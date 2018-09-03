Моуриньо сомневается, что ему грозит увольнение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не согласен с тем, что ему грозит увольнение.

Еще перед стартом сезона Моуриньо назывался главным претендентом на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге. Поражения от "Тоттенхэма" и "Брайтона" лишь усугубили положение Жозе, если верить газетам.



Сам португалец не согласен, что над ним нависла угроза увольнения, особенно после уверенной победы над "Бернли" накануне. Моуриньо сомневается, что боссы "Юнайтед" укажут ему на выход.



"Они говорят, что я в опасности, но я так не думаю. Вы только представьте, сколько денег придется выплатить мне в случае досрочного расторжения контракта", - рассказал Моуриньо в интервью La Repubblica.