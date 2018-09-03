Объявлены номинанты на награды ФИФА

Мохамед Салах ФИФА объявила номинантов на целый ряд ежегодно вручаемых индивидуальных наград. Особое внимание для поклонников Премьер-Лиги представляют три приза, на которые претендуют выступающие в Премьер-Лиге игроки.

Сегодня на специальной церемонии в Лондоне ФИФА объявила, что египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поспорит с хорватским полузащитником "Реала" Лукой Модричем и нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста среди мужчин.

Отметим, что точно в такой же компании Салах оказался и при вручении награды Игроку Года по версии УЕФА, однако тогда приз достался Модричу.

Также Салах был назван среди номинантов на награду имени Ференца Пушкаша — за лучший гол. ФИФА оценила тот блестящий мяч, что Мохамед забил в дерби против "Эвертона" в декабре.

Наконец, может уехать в Англию и награда лучшему голкиперу. На нее претендуют француз Уго Льорис из "Тоттенхэма", датчанин Каспер Шмейхель из "Лестера", а также бельгиец Тибо Куртуа, до недавних пор защищавший ворота "Челси".

Добавим, что обладатели этих наград будут объявлены 24 сентября.



Метки видео, Ливерпуль, награды, Салах, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 03.09.2018 20:10 # zzspurs
    И за какие такие заслуги фифа рассматривает этого чмо саслаха? Он чего то добился со сборной? С клубом? Ничтожный неудачник однасезонка.

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  2. unreal84 03.09.2018 19:29 # unreal84
    А Месси где?

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  3. role-playin 03.09.2018 18:02 # role-playin
    Наконец, может уехать в Англию и награда лучшему голкиперу. На нее претендуют француз Уго Льорис из "Тоттенхэма", датчанин Каспер Шмейхель из "Лестера", а также бельгиец Тибо Куртуа, до недавних пор защищавший ворота "Челси

    А где здесь лючий мире де хея?

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