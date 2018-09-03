"Тоттенхэм" перенес на "Уэмбли" еще четыре матча

Уэмбли "Тоттенхэм" объявил о переносе еще четырех домашних матчей на "Уэмбли".

Напомним, изначально "шпоры" планировали сыграть свой первый матч на новом стадионе уже 15 сентября против "Ливерпуля". А сегодня стало известно, что переезд в очередной раз откладывается.

В своем заявлении президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви извинился перед болельщиками и сообщил, что команда Маурисио Почеттино дополнительно проведет на "Уэмбли" все три домашних матча группового этапа Лиги Чемпионов плюс поединок Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Важно отметить, что при этом матч против "горожан" будет сдвинут на 24 позже — на вечер понедельника, 29 октября. Этот сдвиг обусловлен тем, что в предшествующие выходные на "Уэмбли" проводится игра НФЛ.

"Мы не можем исключать, что наш новый стадион будет готов к этому матчу, однако это стало бы известно лишь гораздо ближе к дате матча", — говорится в заявлении.



Метки стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 17:00

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  1. zzspurs 03.09.2018 17:09 # zzspurs
    Так это ж не новость. То что матч с щити планировался на уэмбли было известно около месяца назад...

    Что за манера перепечатывать старые новости.

    (ответить)

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