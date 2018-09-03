Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

Четвертый тур Премьер-Лиги был отмечен первой за три матча победой "Манчестер Юнайтед", неожиданной осечкой "Тоттенхэма" и возмездием за пижонскую игру Алиссона. Разберем подробнее самые заметные события уикенда.





Алиссон вовремя допустил ошибку



Несмотря на убедительный старт бразильского вратаря в составе "Ливерпуля", Алиссон также заставил болельщиков клуба нервничать. Его очень самоуверенная игра ногами могла привести к проблемам в игре с "Брайтоном" неделю назад и таки привела в матче с "Лестером". Алиссон не стал выбивать мяч после плохого паса Виргила Ван Дейка назад, заигрался, попал под прессинг Келечи Ихеаначо и позволил "Лестеру" забить.



"Ливерпулю" пришлось удерживать счет в последние полчаса поединка, но, как и в двух предыдущих матчах, команда Клоппа со своей задачей справилась. Подобные победы называют "чемпионскими", но для такой заявки "Ливерпулю" необходимо чуть больше ответственности от своего голкипера. Сам Клопп верно заметил: хорошо, что Алиссон допустил эту ошибку на таком раннем этапе. Она не стоила "Ливерпулю" потерянных очков и, возможно, поможет вратарю избегать рисков в будущем.



"Кристал Пэлас" нельзя играть без Захи



Будет несправедливо сказать, что "Кристал Пэлас" ничего не представляет из себя без Уилфрида Захи — "орлы" провели немало приличных матчей, играя без ивуарийца в составе. Но проблема в том, что они все равно их проигрывали. Со старта прошлого сезона лондонцы уступили во всех 10 поединках, в которых не принимал участия их лучший футболист.



Исключением не стал и субботний поединок против "Саутгемптона" дома. "Кристал Пэлас" не играл лучше "святых", но проблема была на поверхности: команде не хватает последнего решения на поле. А главное, в команде действительно некому забивать. "Засуха" Кристиана Бентеке продолжается, и Рою Ходжсону остается надеяться, что хотя бы часть атакующей ответственности на себя возьмет новичок Джордан Айю. Пока же "Пэлас" терпит третье подряд поражение, в то время как "Саутгемптон" берет первые три очка в сезоне. А Марк Хьюз радуется тому, что арендованный у "Ливерпуля" Данни Ингс закрепил хороший старт сезона забитым мячом.



"Челси" снова справляется с "автобусом"



Возможно, подход "Борнмута" был не настолько откровенным, как у "Ньюкасла" неделей ранее, но Эдди Хау удивил Маурицио Сарри не меньше, чем Рафа Бенитес. Тренер "Челси" дружит с менеджером "Борнмута", и их общие интересы проявляются в желании их команд играть в атакующей манере. Но теперь Сарри работает в "Челси", и в матчах против его команды от общих принципов готов отходить даже Хау.



"Борнмут" одержал великолепную победу на "Стэмфорд Бридж" прошлой зимой, но теперь "вишенки" решили быть скромнее и поставили на оборону своих ворот большим числом игроком. Свои моменты у них были, и экс-игрок "Челси" Натан Аке был особенно близок к тому, чтобы огорчить лондонцев. Тем не менее, "Челси" снова сломил сопротивление такого соперника в концовке, забив два мяча после 70-й минуты. Сарри на этот раз мудро заметил, что в таких играх для его команды главное — терпение. "Обычно гол приходит в последние 25 минут матча". "Челси" нужно это терпение сохранять, ведь в подобной ситуации команда Сарри окажется еще не раз.



Пеллегрини под угрозой увольнения



Менеджера "Вест Хэма" стоит похвалить за честность. После субботней игры с "Вулверхэмптоном" он не согласился с журналистом, назвавшим старт его команды "плохим". Чилиец сделал уточнение: этот старт "очень плох". И он взволнован. Лондонцы проиграли все четыре матча, а дома уступили далеко не грандам, а всего лишь "Борнмуту" и "волкам".



Реагировать так же жестко, как руководство "Кристал Пэлас" прошлой осенью, в "Вест Хэме" не будут. Все-таки "молотобойцы" хотя бы смогли забить в четырех матчах пару мячей. И Пеллегрини — не Франк Де Бур, речь идет о тренере, несколько лет назад выигрывавшим титул с "Манчестер Сити". Тем не менее, при всех важных нюансах — вроде очередной перестройки состава — нужно признать, что многие игроки "Вест Хэма" на поле не выполняют базовых вещей. А самоотдача — это всегда вопрос к тренеру. Пока Пеллегрини остается на своем месте, но еще пара поражений, и паниковать начнет руководство "Вест Хэма". Которое, правда, и является одной из причиной постоянно повторяющихся проблем клуба.



Обороняться "Арсенал" не хочет



До воскресенья "Кардифф" оставался единственной во всех четырех дивизионах командой, не забившей в чемпионате ни одного гола. Но в столицу Уэльса приехал "Арсенал", и подопечных Нила Уорнока прорвало — сразу два гола. Ощутить возможность они могли уже на старте встречи: им очевидно намекнул Петр Чех, едва не подаривший гол Харри Артеру.



"Кардиффу" нужно отдать должное — вопреки ожиданиям, валлийцы не стали "парковать автобус", а сыграли агрессивно, заслужив свои голы. И все же проблемы "Арсенала" в обороне на поверхности, учитывая то, сколько моментов у ворот Чеха в двух матчах создали команды калибра "Вест Хэма" и "Кардиффа". По крайней мере, в матчах с более слабыми соперниками "канониры" способны компенсировать их качеством в атаке. Команда Унаи Эмери забила еще три гола, а Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт продемонстрировали потенциал своего сотрудничества на поле.



"Бернли" очень нужен перерыв



Матч на "Терф Мур", конечно же, больше касался МЮ и его реакции на два подряд поражения, но оставлять без внимания проблемы "Бернли" будет неправильно. "Юнайтед" уверенно победил команду Шона Дайча, которой не смогло помочь даже глупое удаление Маркуса Рэшфорда во втором тайме. И для "Бернли" это поражение стало третьим подряд: подопечные Дайча также пропустили на этом отрезке целых девять мячей.



Это не то, чего ждут от команды, занявшей в прошлом году седьмое место благодаря лучшей обороне Премьер-Лиги. Причин у этого может быть несколько, но наиболее очевидная — загруженность "Бернли" квалификацией Лиги Европы, откуда команда все-таки вылетела. Дайч занимался ротацией, но к этому моменту "бордовые" сыграли уже шесть четверговых матчей. Им не хватает энергии, и им очень нужна перезарядка. Винить смену вратаря и появление регрессировавшего Джо Харта не получится: только благодаря экс-вратарю сборной Англии "Бернли" в воскресенье сумел избежать разгрома.



"Уотфорд" не останавливается



Команду Хави Грасии записывали в число претендентов на вылет, но оправдывать ожидания сходу она не стала, выиграв уже четвертый из четырех матчей. Победа над "Тоттенхэмом" была особенной. Здесь и класс соперник, и серия неудач ("Уотфорд" в последний раз обыграл "шпор" в чемпионате в 1987), и личная статистика "Тоттенхэма". Команда Маурисио Почеттино впервые с ноября 2016 проиграла матч Премьер-Лиги, ведя в счете.



И это дает понять, за счет чего "Уотфорд" добился такого убедительного старта. Капитан Трой Дини вдохновил "шершней" на камбэк, который не был сюрпризом. Уже третий подряд матч "Уотфорд" выигрывает во втором тайме. Команда с "Викаридж Роад" великолепно готова физически — и это сейчас дает ей преимущество даже над "Тоттенхэмом", специализирующемся в вопросах физической выдержки. И в этом также нет ничего нового: уже не первый год "Уотфорд" мощно проводит первую треть/половину сезона, набирая достаточно очков для спокойной жизни и беззаботных неудач после. Сейчас "шершни" начали особенно хорошо, но, скорее всего, общий принцип их выступления в сезоне не изменится.



Иван Громиков специально для FAPL.ru