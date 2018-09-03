Робертсон стал капитаном сборной Шотландии

Энди Робертсон Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон был утвержден новым капитаном сборной Шотландии.

Перебравшись на "Энфилд" из "Халла" в 2017 году за скромные 8 миллионов фунтов, Робертсон добился впечатляющего прогресса. Энди сделал важный вклад в достижение "красными" финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

Новый сезон Премьер-Лиги 24-летний защитник тоже начал очень здорово. Робертсон сыграл каждую минуту первых четырех матчей, отпраздновал четыре победы и записал в свой актив две результативных передачи.

Очередным достижением в карьере Робертсона становится капитанская повязка в национальной команде. Именно Энди выведет шотландцев на предстоящие матчи против сборных Бельгии и Албании.

Главный тренер шотландской сборной Алекс Маклиш находился в поисках постоянного капитана с прошлого года, когда международную карьеру завершил Скотт Браун. С тех пор повязку успели примерить многие игроки, включая 21-летнего Кирана Тирни из "Селтика", однако сейчас Маклиш решил сделать Робертсона капитаном на постоянной основе.



Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1179

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 03.09.2018 17:07 # zzspurs
    Вот что хер животворящий делает!

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  2. letonred 03.09.2018 16:53 # letonred
    Рад за Энди

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  3. chr1s8rown 03.09.2018 16:47 # chr1s8rown
    кеп кепов

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  4. electric 03.09.2018 16:38 # electric
    Шикарно!

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  5. liverpool1892est 03.09.2018 16:11 # liverpool1892est
    Идеальный левый защитник,сколько лет эта позиция у нас была проблемной,теперь я спокоен за левый край

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  6. seitrio 03.09.2018 16:07 # seitrio
    Автор, вообще-то он сделал всего две голевые передачи, а не 4

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  7. spartan 03.09.2018 16:07 # spartan
    просто находка. Белый Марсело

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