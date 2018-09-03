Робертсон стал капитаном сборной Шотландии
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон был утвержден новым капитаном сборной Шотландии.
Перебравшись на "Энфилд" из "Халла" в 2017 году за скромные 8 миллионов фунтов, Робертсон добился впечатляющего прогресса. Энди сделал важный вклад в достижение "красными" финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
Новый сезон Премьер-Лиги 24-летний защитник тоже начал очень здорово. Робертсон сыграл каждую минуту первых четырех матчей, отпраздновал четыре победы и записал в свой актив две результативных передачи.
Очередным достижением в карьере Робертсона становится капитанская повязка в национальной команде. Именно Энди выведет шотландцев на предстоящие матчи против сборных Бельгии и Албании.
Главный тренер шотландской сборной Алекс Маклиш находился в поисках постоянного капитана с прошлого года, когда международную карьеру завершил Скотт Браун. С тех пор повязку успели примерить многие игроки, включая 21-летнего Кирана Тирни из "Селтика", однако сейчас Маклиш решил сделать Робертсона капитаном на постоянной основе.
03.09.2018 16:00
Просмотров: 1179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот что хер животворящий делает!
(ответить)
Рад за Энди
(ответить)
кеп кепов
(ответить)
Шикарно!
(ответить)
Идеальный левый защитник,сколько лет эта позиция у нас была проблемной,теперь я спокоен за левый край
(ответить)
Автор, вообще-то он сделал всего две голевые передачи, а не 4
(ответить)
просто находка. Белый Марсело
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий