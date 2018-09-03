Робертсон стал капитаном сборной Шотландии

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон был утвержден новым капитаном сборной Шотландии.

Перебравшись на "Энфилд" из "Халла" в 2017 году за скромные 8 миллионов фунтов, Робертсон добился впечатляющего прогресса. Энди сделал важный вклад в достижение "красными" финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



Новый сезон Премьер-Лиги 24-летний защитник тоже начал очень здорово. Робертсон сыграл каждую минуту первых четырех матчей, отпраздновал четыре победы и записал в свой актив две результативных передачи.



Очередным достижением в карьере Робертсона становится капитанская повязка в национальной команде. Именно Энди выведет шотландцев на предстоящие матчи против сборных Бельгии и Албании.



Главный тренер шотландской сборной Алекс Маклиш находился в поисках постоянного капитана с прошлого года, когда международную карьеру завершил Скотт Браун. С тех пор повязку успели примерить многие игроки, включая 21-летнего Кирана Тирни из "Селтика", однако сейчас Маклиш решил сделать Робертсона капитаном на постоянной основе.