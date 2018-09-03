Бербатов послал "Сити" в 2008 году

Димитар Бербатов Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что послал "Манчестер Сити", когда "горожане" обратились к нему в 2008 году.

Летом 2008 года Бербатов перебрался из "Тоттенхэма" в МЮ, с которым позже выиграл два титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. По словам болгарина, ему поступило предложение и от другого клуба из Манчестера, но представителей "Сити" он даже не захотел слушать.

"Я даже не был близок к переходу к ним. Мой агент сказал, что они интересуются, но я даже не хотел это слушать. Я сказал, что хочу в "Манчестер Юнайтед" – там богатые традиции и славное прошлое".

"Когда "Сити" купил Робиньо из "Реала", мой агент снова набрал мне и сказал: "Берба, на тебя нашелся еще один покупатель". Я знал, о ком идет речь, поэтому ответил: "К черту их. Мы едем в "Манчестер Юнайтед"!

"Да, мне предлагали более выгодный контракт, но не все измеряется деньгами. На мой взгляд, я принял правильное решение. Перебравшись в "Юнайтед", я исполнил свою мечту и добрался до вершины", - рассказал Бербатов в интервью Four Four Two.




Метки Бербатов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2640

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  1. mazinho-united 03.09.2018 16:47 # mazinho-united
    Спасибо тебе за хет трик в ворота лузерхуля

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  2. electric 03.09.2018 16:42 # electric
    О6оссал таки и берба хесоса33)

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  3. mcfc-fantactic 03.09.2018 16:34 # mcfc-fantactic
    хто ето? и пачиму у ниго жувачка как у ферги? он што, ее падабрал посли сафа?

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  4. liverpool1892est 03.09.2018 16:12 # liverpool1892est
    Золотой дождь сделал...капитальный красавчик!

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  5. sj606 03.09.2018 15:59 # sj606
    какой же он был крутым

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  6. hammersmith 03.09.2018 15:39 # hammersmith
    норм заголовки, пишите уже "послал на хуй". чо стесняетесь-то?

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  7. jack-willsher 03.09.2018 15:24 # jack-willsher
    а позже этот же муму послал бербатова. справедливо
    гроза аутсайдеров, помню всегда терялся в больших матчах

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  8. kojan 03.09.2018 15:08 # kojan
    помню как Димитар ливерню на Олд Трафорде опустил...

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  9. mancunia-planet 03.09.2018 15:04 # mancunia-planet
    Димон по красоте всё сделал!

    п.с. Чмырь, аут!

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  10. ivanovski-v 03.09.2018 15:02 # ivanovski-v
    пиздаболить спустя 10 лет чтобы напомнить о своём существовании?
    почему бы и нет

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