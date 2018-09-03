Бербатов послал "Сити" в 2008 году
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что послал "Манчестер Сити", когда "горожане" обратились к нему в 2008 году.
Летом 2008 года Бербатов перебрался из "Тоттенхэма" в МЮ, с которым позже выиграл два титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. По словам болгарина, ему поступило предложение и от другого клуба из Манчестера, но представителей "Сити" он даже не захотел слушать.
"Я даже не был близок к переходу к ним. Мой агент сказал, что они интересуются, но я даже не хотел это слушать. Я сказал, что хочу в "Манчестер Юнайтед" – там богатые традиции и славное прошлое".
"Когда "Сити" купил Робиньо из "Реала", мой агент снова набрал мне и сказал: "Берба, на тебя нашелся еще один покупатель". Я знал, о ком идет речь, поэтому ответил: "К черту их. Мы едем в "Манчестер Юнайтед"!
"Да, мне предлагали более выгодный контракт, но не все измеряется деньгами. На мой взгляд, я принял правильное решение. Перебравшись в "Юнайтед", я исполнил свою мечту и добрался до вершины", - рассказал Бербатов в интервью Four Four Two.
03.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
Спасибо тебе за хет трик в ворота лузерхуля
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О6оссал таки и берба хесоса33)
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хто ето? и пачиму у ниго жувачка как у ферги? он што, ее падабрал посли сафа?
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Золотой дождь сделал...капитальный красавчик!
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какой же он был крутым
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норм заголовки, пишите уже "послал на хуй". чо стесняетесь-то?
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а позже этот же муму послал бербатова. справедливо
гроза аутсайдеров, помню всегда терялся в больших матчах
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помню как Димитар ливерню на Олд Трафорде опустил...
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Димон по красоте всё сделал!
п.с. Чмырь, аут!
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пиздаболить спустя 10 лет чтобы напомнить о своём существовании?
почему бы и нет
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