Бербатов послал "Сити" в 2008 году

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов признался, что послал "Манчестер Сити", когда "горожане" обратились к нему в 2008 году.

Летом 2008 года Бербатов перебрался из "Тоттенхэма" в МЮ, с которым позже выиграл два титула Премьер-Лиги и два Кубка Лиги. По словам болгарина, ему поступило предложение и от другого клуба из Манчестера, но представителей "Сити" он даже не захотел слушать.



"Я даже не был близок к переходу к ним. Мой агент сказал, что они интересуются, но я даже не хотел это слушать. Я сказал, что хочу в "Манчестер Юнайтед" – там богатые традиции и славное прошлое".



"Когда "Сити" купил Робиньо из "Реала", мой агент снова набрал мне и сказал: "Берба, на тебя нашелся еще один покупатель". Я знал, о ком идет речь, поэтому ответил: "К черту их. Мы едем в "Манчестер Юнайтед"!



"Да, мне предлагали более выгодный контракт, но не все измеряется деньгами. На мой взгляд, я принял правильное решение. Перебравшись в "Юнайтед", я исполнил свою мечту и добрался до вершины", - рассказал Бербатов в интервью Four Four Two.