Моуриньо уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что голкипер Давид Де Хеа все-таки подпишет новый контракт.

Переговоры о новом контракте с Де Хеа начались еще в прошлом сезоне, но до сих пор не увенчались успехом. По слухам, затрудняют ситуацию требования Давида: испанец хочет зарабатывать на "Олд Траффорд" 350 тысяч фунтов в неделю.



После победы над "Бернли" Моуриньо выразил уверенность, что рано или поздно Де Хеа ответит клубу согласием. Жозе не сомневается: голкипер будет представлять "Юнайтед" еще несколько лет.



"Я не посвящен в процесс переговоров, я никогда не вел их с игроками или агентами. Если бы мне позволили это сделать, я бы потратил целое состояние и дал игрокам все, что они пожелают".



"Я знаю лишь, что переговоры с Давидом продолжаются. Надеюсь, рано или поздно у нас будут хорошие новости для вас", - приводит слова Моуриньо Daily Mail.