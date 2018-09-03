Гвардиола предупредил, что после паузы "Сити" будет сильнее
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что после международной паузы "горожане" заиграют гораздо лучше.
После четырех туров Премьер-Лиги чемпионы уступают два очка "Ливерпулю" и "Челси". Гвардиола предупредил, что после паузы все изменится: "Сити" наберет прежний темп и догонит конкурентов.
"Мы обыграли "Челси" в Суперкубке Англии и во всех четырех матчах были лучше соперников. Вот к чему мы стремимся: сыграть лучше наших соперников".
"Иногда это приводит к победе, иногда – нет. Но в каждом матче мы хотим контролировать игру, создавать больше моментов и допускать у своих ворот как можно меньше ударов. Именно это произошло во всех матчах, сыгранных нами".
"После чемпионата мира игроки не могли вернуться в наилучшей форме, но со временем мы станем сильнее. Нам нужно чуть больше времени, чем остальным. Уверен, после паузы мы заиграем еще лучше", - цитирует Гвардиолу ESPN.
03.09.2018 13:00
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