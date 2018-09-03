Гомес просит Алиссона не отказываться от обводок
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес надеется, что голкипер Алиссон продолжит играть в том же рискованном стиле, что и раньше.
После ошибки Алиссона в субботнем матче с "Лестером" бразильца раскритиковал главный тренер Юрген Клопп. Немец знал, что рано или поздно финты вратаря приведут к беде.
Тем не менее, Гомес надеется, что бразилец продолжит играть так же рискованно, как и раньше. Джо уверен: Алиссону не стоит меняться под давлением общественности.
"Таков его стиль игры, и, думаю, мы все хотим, чтобы он продолжал его использовать. Мы не хотим, чтобы он менялся. Он уверен в себе, и это самое главное", - цитирует Гомеса Goal.
03.09.2018 12:00
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Последние комментарии:
Какой-то вирус вратарский в Ливерпуле) Вот Беккер непонятными какими-то вещами занимается))
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Красавец Дэжо.. Так их надо троллить недофанов.
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Пусть в следующем матче попробует обыграть всех и забить гол. Будет топ игрок - и голы забивает и ворота спасает :)
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Давай давай.. Фенербахче купит если чё )
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обводки являются неотъемлемой частью этого самого алиссона. ведь всем известно, что тот заоблачный ценник был накручен за счёт бесконечных обводок у своих ворот. недальновидные боссы ливерпуля выложили бабки, наивно полагая что покупают воротчика-полевого игрока в одном флаконе. благо теперь и у красных есть игрок мотыляющий ногами, пусть иногда в ущерб команде. ведь всем известно, что клоп на тренировках не даёт работать с мячом команде, а просто напросто устаивает тренировку по легкой атлетики и дает попинать минут 20 мяч игрокам в конце занятия. типо чтобы была мотивация бегать усерднее
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