Гомес просит Алиссона не отказываться от обводок

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес надеется, что голкипер Алиссон продолжит играть в том же рискованном стиле, что и раньше.

После ошибки Алиссона в субботнем матче с "Лестером" бразильца раскритиковал главный тренер Юрген Клопп. Немец знал, что рано или поздно финты вратаря приведут к беде.



Тем не менее, Гомес надеется, что бразилец продолжит играть так же рискованно, как и раньше. Джо уверен: Алиссону не стоит меняться под давлением общественности.



"Таков его стиль игры, и, думаю, мы все хотим, чтобы он продолжал его использовать. Мы не хотим, чтобы он менялся. Он уверен в себе, и это самое главное", - цитирует Гомеса Goal.