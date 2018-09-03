Гомес просит Алиссона не отказываться от обводок

Алиссон Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес надеется, что голкипер Алиссон продолжит играть в том же рискованном стиле, что и раньше.

После ошибки Алиссона в субботнем матче с "Лестером" бразильца раскритиковал главный тренер Юрген Клопп. Немец знал, что рано или поздно финты вратаря приведут к беде.

Тем не менее, Гомес надеется, что бразилец продолжит играть так же рискованно, как и раньше. Джо уверен: Алиссону не стоит меняться под давлением общественности.

"Таков его стиль игры, и, думаю, мы все хотим, чтобы он продолжал его использовать. Мы не хотим, чтобы он менялся. Он уверен в себе, и это самое главное", - цитирует Гомеса Goal.




Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2146

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vladvlad123 03.09.2018 14:28 # vladvlad123
    Какой-то вирус вратарский в Ливерпуле) Вот Беккер непонятными какими-то вещами занимается))

    (ответить)

  2. scouser2005 03.09.2018 12:51 # scouser2005
    Красавец Дэжо.. Так их надо троллить недофанов.

    (ответить)

  3. suddenly 03.09.2018 12:30 # suddenly
    Пусть в следующем матче попробует обыграть всех и забить гол. Будет топ игрок - и голы забивает и ворота спасает :)

    (ответить)

  4. olegxit 03.09.2018 12:25 # olegxit
    Давай давай.. Фенербахче купит если чё )

    (ответить)

  5. toha-bludsikir 03.09.2018 12:10 # toha-bludsikir
    обводки являются неотъемлемой частью этого самого алиссона. ведь всем известно, что тот заоблачный ценник был накручен за счёт бесконечных обводок у своих ворот. недальновидные боссы ливерпуля выложили бабки, наивно полагая что покупают воротчика-полевого игрока в одном флаконе. благо теперь и у красных есть игрок мотыляющий ногами, пусть иногда в ущерб команде. ведь всем известно, что клоп на тренировках не даёт работать с мячом команде, а просто напросто устаивает тренировку по легкой атлетики и дает попинать минут 20 мяч игрокам в конце занятия. типо чтобы была мотивация бегать усерднее

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: