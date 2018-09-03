Пеллегрини не грозит увольнение из "Вест Хэма"

Несмотря на провальный старт сезона, главному тренеру "Вест Хэма" Мануэлю Пеллегрини еще не грозит увольнение.

Субботнее поражение от "Вулверхэмптона" стало для "молотков" четвертым с начала сезона. Клуб, потративший 100 миллионов фунтов на новичков, до сих пор не набрал ни одного очка в рамках Премьер-Лиги, а единственную победу одержал в Кубке Лиги.



Согласно котировкам букмекеров, Пеллегрини стал вторым претендентом на первое увольнение сезона после своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Болельщики тоже недовольны работой чилийца: после игры Мануэль был освистан на Олимпийском Стадионе.



Тем не менее, Пеллегрини еще не грозит перспектива увольнения, утверждает Daily Mirror. Владельцы "Вест Хэма" не собираются идти по примеру "Кристал Пэлас", который расстался с Франком Де Буром после семи поражений в прошлом сезоне.



Ситуация для Мануэля усугубляется невероятно трудным календарем. После паузы на игры сборных его "Вест Хэм" проведет матчи против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".