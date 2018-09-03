Пеллегрини не грозит увольнение из "Вест Хэма"

Мануэль Пеллегрини Несмотря на провальный старт сезона, главному тренеру "Вест Хэма" Мануэлю Пеллегрини еще не грозит увольнение.

Субботнее поражение от "Вулверхэмптона" стало для "молотков" четвертым с начала сезона. Клуб, потративший 100 миллионов фунтов на новичков, до сих пор не набрал ни одного очка в рамках Премьер-Лиги, а единственную победу одержал в Кубке Лиги.

Согласно котировкам букмекеров, Пеллегрини стал вторым претендентом на первое увольнение сезона после своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Болельщики тоже недовольны работой чилийца: после игры Мануэль был освистан на Олимпийском Стадионе.

Тем не менее, Пеллегрини еще не грозит перспектива увольнения, утверждает Daily Mirror. Владельцы "Вест Хэма" не собираются идти по примеру "Кристал Пэлас", который расстался с Франком Де Буром после семи поражений в прошлом сезоне.

Ситуация для Мануэля усугубляется невероятно трудным календарем. После паузы на игры сборных его "Вест Хэм" проведет матчи против "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".




Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор foxmcfc   

Дата 03.09.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 03.09.2018 12:02 # mixmaster
    К январю выведет молотков в середину таблицы и уйдёт в мю

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  2. tigerpool 03.09.2018 11:55 # tigerpool
    против эве ничья, потом 2 победы над челси и мю

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  3. vyrentz 03.09.2018 11:39 # vyrentz
    Это все было понятно еще перед стартом сезона. Строящаяся на ходу команда попадает под каток тяжелого календаря. Если психологически ничего в коллективе не сломается, то после тяжело осени пойдут уверенно вверх. Благо, и тренер, и исполнители высокого уровня в наличии.

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  4. hammersmith 03.09.2018 11:20 # hammersmith
    хуилы

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