Клопп рассчитывает на Фабиньо после международной паузы
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что официальный дебют полузащитника Фабиньо не за горами.
О приобретении Фабиньо у "Монако" за 43.7 миллионов фунтов "красные" объявили еще в конце мая. Бразилец целиком провел предсезонный период с командой Клоппа, но в официальных матчах пока не сыграл ни минуты.
На субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" 24-летний полузащитник вновь не попал даже в число запасных, однако Клопп призывает не беспокоиться на этот счет и обещает устроить дебют Фабиньо после международной паузы.
"Что не так с Фабиньо? Да ничего. Дела команды идут хорошо, а ему требуется время".
"Конечно, мы могли включить его в заявку, но в данный момент довольно сложно попадать в заявку, потому что все игроки здоровы и в форме".
"Это хорошая ситуация. Так всегда бывает, что кому-то требуется чуть больше времени, а кто-то лучше привык к подобному. Это единственная причина".
"Но он вернется в состав. Теперь нам придется играть каждые три дня, и за последние недели он сделал большие шаги. Он даже мог бы сыграть и сейчас".
"Надеюсь, теперь Фабиньо сыграет за сборную Бразилии, а затем нас ждут матчи, матчи, матчи. У нас полно матчей в сентябре и исключительно против команд топ-уровня. Нам потребуются все игроки, и это хорошо".
"Мы преодолели период, когда могло показаться, что нам не нужны все имеющиеся игроки, потому что наш стартовый состав почти не менялся, а уровень тренировок был высок. Но это круто. Надеюсь, все игроки вернутся здоровыми, потому что из-за количества матчей нам потребуются все, кто у нас есть", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
03.09.2018 10:00
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Ну, что и требовалось доказать. А то раскудахтались, где Фабиньо, где Фабиньо, будто пздц топрюгу лютого купили. Чела купили на замену Джану, который был отчасти игроком ротации. Не пойму откуда берётся убеждение, что купленный игрок должен обязательно быть в основе? Цена сегодня в этом плане вообще не показатель. Сразу сказал, что при живом Хендерсоне и Вейнлдуме, который сейчас неплохо показал себя в опорке, Фабиньо будет сидеть и ждать своего шанса, когда начнутся кубки и ЛЧ. Отличное усиление резерва, но откуда уверенность, что он должен быть лучше Хендо или Вейналдума не пойму. Не зря после чемпионского сезона Монако всех реально топарей сразу разобрали, а за ним никто не пришёл.
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Ну что за топарь на фото!
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грамотно, канешн, Клопп всех наебал с Фабиньо. никому еще не продемонстрировал своего новичка на старте сезона, припася его как секретное оружие на начало сложного отрезка календаря. а сам из него лютого биста на стероидах делал там за закрытыми дверями.
спустит Фабиньо с цепи на курей и тем обосрутся изи.
Гениальный ход.
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Эта пауза на пользу тем командам у кого нет сборников. Шпорам в этом плане не повезло конечно...Надеюсь все вернутсья здоровыми и голодными до побед.
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сразу и не вспомню, если вообще вспомню.
но я на 146% уверен, что он будет играть, тем более, что он получше того же Хендо играет.
а если учесть, что мы в нескольких турнирах катаем, то Клопп прибегнет к ротации состава, тут ка не крути.
Источник: http://fapl.ru/posts/64966/?c=1
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