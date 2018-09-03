Клопп рассчитывает на Фабиньо после международной паузы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что официальный дебют полузащитника Фабиньо не за горами.

О приобретении Фабиньо у "Монако" за 43.7 миллионов фунтов "красные" объявили еще в конце мая. Бразилец целиком провел предсезонный период с командой Клоппа, но в официальных матчах пока не сыграл ни минуты.



На субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера" 24-летний полузащитник вновь не попал даже в число запасных, однако Клопп призывает не беспокоиться на этот счет и обещает устроить дебют Фабиньо после международной паузы.



"Что не так с Фабиньо? Да ничего. Дела команды идут хорошо, а ему требуется время".



"Конечно, мы могли включить его в заявку, но в данный момент довольно сложно попадать в заявку, потому что все игроки здоровы и в форме".



"Это хорошая ситуация. Так всегда бывает, что кому-то требуется чуть больше времени, а кто-то лучше привык к подобному. Это единственная причина".



"Но он вернется в состав. Теперь нам придется играть каждые три дня, и за последние недели он сделал большие шаги. Он даже мог бы сыграть и сейчас".



"Надеюсь, теперь Фабиньо сыграет за сборную Бразилии, а затем нас ждут матчи, матчи, матчи. У нас полно матчей в сентябре и исключительно против команд топ-уровня. Нам потребуются все игроки, и это хорошо".



"Мы преодолели период, когда могло показаться, что нам не нужны все имеющиеся игроки, потому что наш стартовый состав почти не менялся, а уровень тренировок был высок. Но это круто. Надеюсь, все игроки вернутся здоровыми, потому что из-за количества матчей нам потребуются все, кто у нас есть", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.