Азар нацелен на победу в Премьер-Лиге
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его команда ставит перед собой цель выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Перед стартом этого сезона "синих" не относили к числу основных претендентов на титул. Лондонский клуб с большим запозданием определился с главным тренером, вдобавок не очень выразительно сработал на трансферном рынке.
Однако это не помешало "Челси" стартовать с четырех побед в четырех матчах, захватив лидерство в таблице вместе с двумя другими командами. Азар не хочет довольствоваться чем-то меньшим и надеется на дальнейший прогресс "синих".
"Конечно, мы хотим сражаться за первые три места. Мы хотим стать чемпионами в конце, хотя мы понимаем, что сделать это будет сложно, ведь "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень сильны. Поэтому посмотрим, как все сложится, но мы хотим быть на вершине".
"Конечно, мы все еще можем прибавить. Мы не пропустили против "Борнмута", и это хороший знак. Мы забили дважды, хотя, возможно, должны были забивать больше — как и всегда. Думаю, мы можем быстрее передавать мяч — поначалу мы слегка медлили. Мы можем прибавить. Мы уверены насчет этого".
"Впереди международный перерыв. Некоторые игроки смогут немного отдохнуть. Нас ждут тяжелые матчи по возвращении", — цитирует Азара Goal.
03.09.2018 09:00
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Поживем увидем.
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В результате, зимой будет нацелен на слив Сосари. Как это обычно у пенсов бывает.
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И так изи чемпики же ну
Сезон после отдыха раз
Первый сезон нового тренера два
Колбаса сосет хyй три
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Эй ублюдки кукарекающие, завалите хавальники и вспомните сколько вас нагинали в апл. Тот же Азар, дегроты ебанутые
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вот и хазард кукарекнул, аки кейн с даером. по итогу за 5-6 с арсеналом бодаться будут.
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сыкнул на Муму
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безмозгом заболел
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