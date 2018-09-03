Азар нацелен на победу в Премьер-Лиге

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его команда ставит перед собой цель выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Перед стартом этого сезона "синих" не относили к числу основных претендентов на титул. Лондонский клуб с большим запозданием определился с главным тренером, вдобавок не очень выразительно сработал на трансферном рынке.



Однако это не помешало "Челси" стартовать с четырех побед в четырех матчах, захватив лидерство в таблице вместе с двумя другими командами. Азар не хочет довольствоваться чем-то меньшим и надеется на дальнейший прогресс "синих".



"Конечно, мы хотим сражаться за первые три места. Мы хотим стать чемпионами в конце, хотя мы понимаем, что сделать это будет сложно, ведь "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень сильны. Поэтому посмотрим, как все сложится, но мы хотим быть на вершине".



"Конечно, мы все еще можем прибавить. Мы не пропустили против "Борнмута", и это хороший знак. Мы забили дважды, хотя, возможно, должны были забивать больше — как и всегда. Думаю, мы можем быстрее передавать мяч — поначалу мы слегка медлили. Мы можем прибавить. Мы уверены насчет этого".



"Впереди международный перерыв. Некоторые игроки смогут немного отдохнуть. Нас ждут тяжелые матчи по возвращении", — цитирует Азара Goal.