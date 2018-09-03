Азар нацелен на победу в Премьер-Лиге

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его команда ставит перед собой цель выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Перед стартом этого сезона "синих" не относили к числу основных претендентов на титул. Лондонский клуб с большим запозданием определился с главным тренером, вдобавок не очень выразительно сработал на трансферном рынке.

Однако это не помешало "Челси" стартовать с четырех побед в четырех матчах, захватив лидерство в таблице вместе с двумя другими командами. Азар не хочет довольствоваться чем-то меньшим и надеется на дальнейший прогресс "синих".

"Конечно, мы хотим сражаться за первые три места. Мы хотим стать чемпионами в конце, хотя мы понимаем, что сделать это будет сложно, ведь "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень сильны. Поэтому посмотрим, как все сложится, но мы хотим быть на вершине".

"Конечно, мы все еще можем прибавить. Мы не пропустили против "Борнмута", и это хороший знак. Мы забили дважды, хотя, возможно, должны были забивать больше — как и всегда. Думаю, мы можем быстрее передавать мяч — поначалу мы слегка медлили. Мы можем прибавить. Мы уверены насчет этого".

"Впереди международный перерыв. Некоторые игроки смогут немного отдохнуть. Нас ждут тяжелые матчи по возвращении", — цитирует Азара Goal.



Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 09:00

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  1. olegxit 03.09.2018 11:48 # olegxit
    Поживем увидем.

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  2. fc-oil 03.09.2018 10:39 # fc-oil
    В результате, зимой будет нацелен на слив Сосари. Как это обычно у пенсов бывает.

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  3. meshuggah 03.09.2018 10:17 # meshuggah
    И так изи чемпики же ну
    Сезон после отдыха раз
    Первый сезон нового тренера два
    Колбаса сосет хyй три

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  4. sayanara 03.09.2018 10:10 # sayanara
    Эй ублюдки кукарекающие, завалите хавальники и вспомните сколько вас нагинали в апл. Тот же Азар, дегроты ебанутые

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  5. alexomck 03.09.2018 09:30 # alexomck
    вот и хазард кукарекнул, аки кейн с даером. по итогу за 5-6 с арсеналом бодаться будут.

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  6. vyrentz 03.09.2018 09:21 # vyrentz
    сыкнул на Муму

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  7. chr1s8rown 03.09.2018 09:10 # chr1s8rown
    безмозгом заболел

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