Моуриньо рассказал о "душераздирающих" решениях насчет состава на матч с "Бернли"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что для него было "душераздирающим" решение оставить на скамейке или вне заявки нескольких игроков на матч против "Бернли".

В воскресенье на "Терф Мур" "красные дьяволы" обошлись без помощи Андреаса Перейры, Маттео Дармиана, Хуана Маты, Скотта Мактоминея, Ли Гранта, Антони Мартиаля и Эшли Янга, отпраздновав победу со счетом 0:2.



По словам Моуриньо, у него совершенно нет претензий к перечисленным игрокам, и ему больно от того, что он не смог обеспечить их игровыми минутами.



"Это была одна из тех недель, когда тренеру приходится принимать душераздирающие решения. Я оставил Андреса Перейру и Маттео Дармиана дома, отправил Мату и Скотта на трибуны, а также продержал на лавке Мартиаля, Эшли Янга, голкипера и других, которые не сыграли ни минуты. Это было действительно душераздирающе, потому что это была великолепная неделя, и каждый игрок был частью этого матча", — сообщил Моуриньо MUTV.



Также Жозе объяснил, почему не задействовал против "бордовых" полузащитника Фреда, предпочтя своему дорогостоящему новичку Маруана Феллайни.



"Соперник обладает физической мощью и играет прямолинейно. Они очень прямолинейны на пути к штрафной, они стараются простреливать в штрафную, они стараются получать много стандартных положений".



"Они очень прагматичны, и мы решили, что нам может потребоваться физическая мощь Маруана", — цитирует Моуриньо MUTV.