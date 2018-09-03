Клопп "рад" ошибке Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его голкипер Алиссон был так рано в сезоне наказан за свою пижонскую игру.

Если пижонский трюк Алиссона в матче с "Брайтоном" сошел ему с рук, то попытка обыграть соперника возле своих ворот против "Лестера" обернулась потерей мяча и пропущенным голом.



К счастью для "красных", осечка 25-летнего бразильца не помешала им одержать победу 1:2 и набрать три очка. Клопп рад, что обошлось без последствий, и верит, что Алиссон получит ценный урок из этой ситуации.



"Если быть на 100 процентов честным, то я действительно рад, что это случилось, потому что теперь нам не придется этого ждать".



"Я не думаю, что это как-то на него повлияет. Я практически уверен насчет этого. Чтобы делать такие вещи, которые делает он, тебе необходимо много всего, включая уверенность в себе. Уровень его самонадеянности — 0 процентов. Я доволен его реакцией".



"Он совершил большую ошибку, и каждый ждал ее после предыдущей недели. Он ошибся, и болельщики "Лестера" были в восторге, но я по-прежнему считаю, что он провел классный матч. Остальное меня не интересует. Я не ищу виноватых: Алиссон был последним в череде ошибок, но мы должны были разбираться в той игровой ситуации раньше", — цитирует Клоппа The Guardian.