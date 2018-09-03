Яя Туре вернулся в "Олимпиакос"

Яя Туре Как и ожидалось, новым клубом экс-полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре стал греческий "Олимпиакос".

"Олимпиакос" не является чужим клубом для Туре — Яя провел здесь сезон 2005/06, забив три гола в 20 матчах, выиграв чемпионат и национальный кубок. Затем ивуариец отправился в "Монако", после чего оказался в "Барселоне".

Цвета "Сити" Туре защищал с 2010 года, выиграв три титула Премьер-Лиги. В прошлом сезоне Яя практически перестал выходить на поле, и главный тренер Хосеп Гвардиола не стал продлевать истекающий контракт ветерана.

За восемь сезонов на "Этихад" Туре провел 230 матчей и забил 59 голов. 35-летний полузащитник сыграл ключевую роль в становлении "горожан" в качестве тяжеловеса английского и европейского футбола.



Метки Манчестер Сити, Олимпиакос, трансферы, Туре

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 935

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  1. chr1s8rown 03.09.2018 09:03 # chr1s8rown
    голубые пидоразы . поступили с легендой как с собаками

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  2. winnerd 03.09.2018 09:00 # winnerd
    На ДР старому псу не подарят торт - и оттуда сьебется, но там дорога только в Катар или в Китай

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  3. hollywood-hoe 03.09.2018 08:17 # hollywood-hoe
    Сабака ебаная

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