Яя Туре вернулся в "Олимпиакос"
Как и ожидалось, новым клубом экс-полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре стал греческий "Олимпиакос".
"Олимпиакос" не является чужим клубом для Туре — Яя провел здесь сезон 2005/06, забив три гола в 20 матчах, выиграв чемпионат и национальный кубок. Затем ивуариец отправился в "Монако", после чего оказался в "Барселоне".
Цвета "Сити" Туре защищал с 2010 года, выиграв три титула Премьер-Лиги. В прошлом сезоне Яя практически перестал выходить на поле, и главный тренер Хосеп Гвардиола не стал продлевать истекающий контракт ветерана.
За восемь сезонов на "Этихад" Туре провел 230 матчей и забил 59 голов. 35-летний полузащитник сыграл ключевую роль в становлении "горожан" в качестве тяжеловеса английского и европейского футбола.
03.09.2018 06:00
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голубые пидоразы . поступили с легендой как с собаками
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На ДР старому псу не подарят торт - и оттуда сьебется, но там дорога только в Катар или в Китай
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Сабака ебаная
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