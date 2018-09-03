Яя Туре вернулся в "Олимпиакос"

Как и ожидалось, новым клубом экс-полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре стал греческий "Олимпиакос".

"Олимпиакос" не является чужим клубом для Туре — Яя провел здесь сезон 2005/06, забив три гола в 20 матчах, выиграв чемпионат и национальный кубок. Затем ивуариец отправился в "Монако", после чего оказался в "Барселоне".



Цвета "Сити" Туре защищал с 2010 года, выиграв три титула Премьер-Лиги. В прошлом сезоне Яя практически перестал выходить на поле, и главный тренер Хосеп Гвардиола не стал продлевать истекающий контракт ветерана.



За восемь сезонов на "Этихад" Туре провел 230 матчей и забил 59 голов. 35-летний полузащитник сыграл ключевую роль в становлении "горожан" в качестве тяжеловеса английского и европейского футбола.