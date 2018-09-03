У "Юнайтед" не было возможности вернуть Роналду

Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что у его клуба не было возможности вернуть нападающего Криштиану Роналду минувшим летом.

После отъезда Роналду с "Олд Траффорд" в 2009 году пресса неоднократно связывала Криштиану с возвращением к "красным дьяволам". Достоверно известно, что несколько раз "Юнайтед" действительно пытался выкупить португальца назад.

Однако когда минувшим летом пятикратный обладатель "Золотого мяча" действительно решил покинуть Мадрид, "Юнайтед" так и попытался вмешаться. Роналду беспрепятственно перешел в "Ювентус" за 90 миллионов фунтов.

В минувший уикенд издание Daily Mirror опубликовало материал о том, что решение не вступать в борьбу за Криштиану принял лично Моуриньо. Жозе посчитал, что этот трансфер лишен смысла в финансовом отношении.

Помимо внушительной суммы компенсации "Реалу", "Ювентус" также сильно потратился на личный контракт для Роналду. В Турине 33-летний португалец получает 500 тыс. фунтов в неделю.

Однако после воскресной победы над "Бернли" со счетом 0:2 Моуриньо опроверг эти слухи, заверив, что возвращение Роналду в "Юнайтед" даже не рассматривалось.

"Ювентус" является одной из команд в Европе, которые инвестируют для победы в Лиге Чемпионов, потому что им не нужны инвестиции для завоевания Скудетто. Они выигрывают Скудетто уже шесть или семь лет".

"Очевидно, их цель — победа в Лиге Чемпионов, и они уже дважды были близки к этому, добираясь до финала. Они являются командой топ-уровня в Европе, и они среди тех, кто тратит больше всех — думаю, после "Ливерпуля" следуют именно они".

"Они обзавелись великолепными игроками в лице Криштиану, Джана, Бонуччи. Абсолютно высший уровень. Но их ждут два очень сложных матча против нас (на групповом этапе Лиги Чемпионов)".

"От меня никогда не требовалось сказать "да" или "нет", если мы говорим о возвращении Криштиану. Такого варианта у нас никогда не было", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2018 05:55

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  1. verh 03.09.2018 09:05 # verh
    "Юнайтед" так и попытался вмешаться

    МихаЖло , твой выход....

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  2. gringo1990 03.09.2018 08:09 # gringo1990
    Самое тупое что я прочитал когда либо. Платить никакущим по 400К Санчесу и Покпа, при этом не хватает на КриРо. Хотя КриРо сам оправдает и свой ценник и ЗП.
    Уверен Юве уже отбила те деньги потраченный на трансфер Криша.

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  3. olegxit 03.09.2018 07:10 # olegxit
    Ливерпуль тратит много а результата нет ))

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  4. firmino9 03.09.2018 06:56 # firmino9
    Они являются командой топ-уровня в Европе, и они среди тех, кто тратит больше всех — думаю, после "Ливерпуля" следуют именно они.

    )))))))

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  5. mr-lamps 03.09.2018 06:19 # mr-lamps
    спойлер
    хосе опять ноет

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