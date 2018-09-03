Жиру хочет стать основным нападающим "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру предупредил своего партнера Альваро Морату, что нацелился на его место в стартовом составе.

Мората неубедительно провел стартовый отрезок сезона, забив всего один мяч. Жиру производит гораздо более целостное впечатление, хотя выходит лишь на замену. Теперь француз хочет вытеснить испанца из старта.



"Я поздно вернулся из отпуска, поэтому мне требовалось дополнительное время на подготовку. Я пытаюсь помочь команде и, думаю, последние пару матчей провел весьма неплохо".



"Если помните, на финише прошлого сезона я отвоевал место в старте. Нет ни одной причины, почему бы мне не сделать этого сейчас. Самое главное воспользоваться своим шансом. Надеюсь, я получу оный после международной паузы", - сообщил Жиру Telefoot.