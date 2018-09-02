Моуриньо выразил поддержку Вудворду

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поддержал исполнительного директора Эда Вудворда на волне критики со стороны фанатов.

Во время воскресного матча Премьер-Лиги с "Бернли", который "красные дьяволы" выиграли со счетом 0:0, болельщики "Юнайтед" запустили самолет над "Терф Мур" с баннером: "Эд Вудворд – специалист по провалам".



Как видно в мини-конфликте между Вудвордом и Моуриньо по поводу трансферов фанаты заняли сторону португальца. Однако сам Жозе поддержал коллегу после игры.



"Во время матча мне некогда смотреть на небеса, кроме тех случаев, когда я прошу помощи Бога. Если честно, я не видел этот самолет, но правда в том, что Эд Вудворд сегодня победил 2:0", - цитирует Моуриньо Evening Standard.