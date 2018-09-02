Эмери наконец-то доволен Озилом
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, наконец, похвалил плеймейкера Месута Озила, к которому у него были претензии на старте сезона.
На фоне разговоров о конфликте с подопечным Эмери несколько раз указывал на то, что Озилу стоит прибавить в игре в защите. По мнению испанца, в воскресенье против "Кардиффа" Месут прислушался к его советам. В награду Озил получил долгожданную похвалу от тренера.
"Во втором тайме он сыграл очень прилично, он работал каждую минуту своего пребывания на поле. Возможно, свою роль сыграла его позиция. Мы поменяли ее во втором тайме, и Месут стал действовать значительно лучше", - сообщил Эмери Daily Mail.
02.09.2018 22:20
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фоксмцфц пишет посты для фан сайтов от делать нехой
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