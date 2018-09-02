Почеттино вновь недоволен игрой "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потребовал от своей команды прибавить после разочаровывающего поражения от "Уотфорда".

Еще неделю назад, когда "шпоры" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, Почеттино высказывал претензии насчет игры своей команды. Слова аргентинского тренера так и не были услышаны.

Открыв счет в противостоянии с "шершнями", "Тоттенхэм" расслабился и позволил сопернику одержать волевую победу — 2:1. По слова Маурисио, претендент на чемпионский титул Премьер-Лиги позволять себе подобного не может.

"Думаю, если ты хочешь побеждать и претендовать на титул, ты не можешь сказать: "Мы 45 минут будем удерживать 0:0, а затем просто вырвем победу во втором тайме".

"Нам нужно делать больше и быть агрессивнее, потому что у нас достаточно мастерства для этого. Мы забили и повели в счете, но затем пропустили два гола после стандартов. Если ты хочешь быть претендентом на титул, хочешь быть первым, ты не можешь позволять подобного".

"Думаю, важно это прояснить. В первом тайме мы были так расслаблены, так доминировали в игре, но были недостаточно агрессивны. Мы совершили много невынужденных ошибок. Ты должен лучше показывать свою силу и быть агрессивнее при обороне собственных ворот. Ты должен показывать, что хочешь побеждать".

"Это было так больно. Больно пропускать два гола подобным образом и больно от того, что первый тайм напоминал товарищеский матч. Думаю, это очень хороший сигнал к пробуждению для каждого", — сообщил Почеттино Sky Sports.



Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 21:55

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  1. manutd-20champ 02.09.2018 22:19 # manutd-20champ
    Мы забили (автогол).
    "претендент на чемпионский титул Премьер-Лиги позволять себе подобного не может".
    это точно

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  2. electric 02.09.2018 22:01 # electric
    Вкус боли на фото.

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