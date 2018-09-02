Почеттино вновь недоволен игрой "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино потребовал от своей команды прибавить после разочаровывающего поражения от "Уотфорда".

Еще неделю назад, когда "шпоры" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, Почеттино высказывал претензии насчет игры своей команды. Слова аргентинского тренера так и не были услышаны.



Открыв счет в противостоянии с "шершнями", "Тоттенхэм" расслабился и позволил сопернику одержать волевую победу — 2:1. По слова Маурисио, претендент на чемпионский титул Премьер-Лиги позволять себе подобного не может.



"Думаю, если ты хочешь побеждать и претендовать на титул, ты не можешь сказать: "Мы 45 минут будем удерживать 0:0, а затем просто вырвем победу во втором тайме".



"Нам нужно делать больше и быть агрессивнее, потому что у нас достаточно мастерства для этого. Мы забили и повели в счете, но затем пропустили два гола после стандартов. Если ты хочешь быть претендентом на титул, хочешь быть первым, ты не можешь позволять подобного".



"Думаю, важно это прояснить. В первом тайме мы были так расслаблены, так доминировали в игре, но были недостаточно агрессивны. Мы совершили много невынужденных ошибок. Ты должен лучше показывать свою силу и быть агрессивнее при обороне собственных ворот. Ты должен показывать, что хочешь побеждать".



"Это было так больно. Больно пропускать два гола подобным образом и больно от того, что первый тайм напоминал товарищеский матч. Думаю, это очень хороший сигнал к пробуждению для каждого", — сообщил Почеттино Sky Sports.