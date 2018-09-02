Моуриньо назвал Рэшфорда "наивным мальчиком"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "наивным мальчиком" своего нападающего Маркуса Рэшфорда, схлопотавшего красную карточку в матче против "Бернли".

Воскресная победа "красных дьяволов" на "Терф Мур" со счетом 0:2 была омрачена нереализованным Полем Погба пенальти и удалением 20-летнего Рэшфорда, который не совладал с эмоциями и боднул защитника "бордовых" Фила Бардсли.



По мнению Моуриньо, Маркус поступил слишком наивно в этой ситуации, поддавшись на провокацию.



"Я не знаю, что произошло. Я бы сказал, что это было наивно. Это был ребенок против очень опытного человека. Бардсли в игре уже 20 лет, а Маркус — наивный мальчик", — сообщил Моуриньо BBC.



Также Жозе прокомментировал промах Погба.



"Я не виню игрока за промах с пенальти. Я виню тех, кто отказывается подойти к точке. Поль реализовал немало пенальти за нас", — добавил Моуриньо.