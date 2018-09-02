Моуриньо: "Счет недостаточно крупный"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что счет 0:2 не отображает того преимущества, которое его команда имела в выездном матче против "Бернли".

На выезд к "бордовым" подопечные Моуриньо отправлялись на фоне громких поражений от "Брайтона" и "Тоттенхэма", в каждом из которых они пропускали по три гола.



На сей раз "Юнайтед" показал гораздо более надежную игру в обороне, а впереди создал множество моментов, реализовав пару из них. Моуриньо остался доволен своими подопечными, хотя и считает, что "красные дьяволы" должны были побеждать крупнее.



"Думаю, это очень, очень хорошая игра, но счет недостаточно крупный".



Мы хорошо играли как команда и в индивидуальном отношении и должны были забить гораздо больше. Интрига не должна была оставаться до последней минуты".



"Многие игроки хорошо себя проявили, но Феллайни вместе со Смоллингом и Линделефом были фундаментальны. Хорошо сыграл Люк Шоу, а также многие другие".



"Мы имели так много моментов, а Джо Харт совершил несколько больших сейвов. Я не припомню столь комфортной игры, как в двух последних матчах", — сообщил Моуриньо BBC.