Моуриньо: "Счет недостаточно крупный"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что счет 0:2 не отображает того преимущества, которое его команда имела в выездном матче против "Бернли".

На выезд к "бордовым" подопечные Моуриньо отправлялись на фоне громких поражений от "Брайтона" и "Тоттенхэма", в каждом из которых они пропускали по три гола.

На сей раз "Юнайтед" показал гораздо более надежную игру в обороне, а впереди создал множество моментов, реализовав пару из них. Моуриньо остался доволен своими подопечными, хотя и считает, что "красные дьяволы" должны были побеждать крупнее.

"Думаю, это очень, очень хорошая игра, но счет недостаточно крупный".

Мы хорошо играли как команда и в индивидуальном отношении и должны были забить гораздо больше. Интрига не должна была оставаться до последней минуты".

"Многие игроки хорошо себя проявили, но Феллайни вместе со Смоллингом и Линделефом были фундаментальны. Хорошо сыграл Люк Шоу, а также многие другие".

"Мы имели так много моментов, а Джо Харт совершил несколько больших сейвов. Я не припомню столь комфортной игры, как в двух последних матчах", — сообщил Моуриньо BBC.



Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 21:05

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  1. red-devil-4ever 02.09.2018 21:17 # red-devil-4ever
    Это всего лишь Бернли, хотя и тут были сомнения, судя по предыдущему сезону. Пенальтиста крепкого нет, центр защиты все так же на качелях, вон на следующей неделе к Уотфорду, который начал за здравие. Пока просветов не видно, остаётся только надеяться.

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  2. trent 02.09.2018 21:13 # trent
    Работать надо над реализацией моментов Лу и всё будет в огнях (пусть и тусклых).

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