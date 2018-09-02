Моуриньо: "Счет недостаточно крупный"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что счет 0:2 не отображает того преимущества, которое его команда имела в выездном матче против "Бернли".
На выезд к "бордовым" подопечные Моуриньо отправлялись на фоне громких поражений от "Брайтона" и "Тоттенхэма", в каждом из которых они пропускали по три гола.
На сей раз "Юнайтед" показал гораздо более надежную игру в обороне, а впереди создал множество моментов, реализовав пару из них. Моуриньо остался доволен своими подопечными, хотя и считает, что "красные дьяволы" должны были побеждать крупнее.
"Думаю, это очень, очень хорошая игра, но счет недостаточно крупный".
Мы хорошо играли как команда и в индивидуальном отношении и должны были забить гораздо больше. Интрига не должна была оставаться до последней минуты".
"Многие игроки хорошо себя проявили, но Феллайни вместе со Смоллингом и Линделефом были фундаментальны. Хорошо сыграл Люк Шоу, а также многие другие".
"Мы имели так много моментов, а Джо Харт совершил несколько больших сейвов. Я не припомню столь комфортной игры, как в двух последних матчах", — сообщил Моуриньо BBC.
02.09.2018 21:05
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Это всего лишь Бернли, хотя и тут были сомнения, судя по предыдущему сезону. Пенальтиста крепкого нет, центр защиты все так же на качелях, вон на следующей неделе к Уотфорду, который начал за здравие. Пока просветов не видно, остаётся только надеяться.
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Работать надо над реализацией моментов Лу и всё будет в огнях (пусть и тусклых).
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