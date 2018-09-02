Эмери: "Чех играет так, как мы хотим"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери выразил свою поддержку голкиперу Петру Чеху после очередного неубедительного матча в исполнении ветерана.

Минувшим летом "канониры" потратили солидную сумму денег на приглашение Бернда Лено, однако Эмери предпочел начать сезон с 36-летним Чехом в воротах.



Также Унаи заставил Петра чаще участвовать в игре команды, начиная комбинации средним или коротким пасом от ворот, а не просто выбивая мяч вперед. И с этим у чешского голкипера пока есть проблемы.



В победном для "Арсенала" матче против "Кардиффа" (2:3) Чех дважды дарил мяч сопернику, однако Эмери не имеет претензий к подопечному — даже наоборот.



"На мой взгляд, он прогрессирует. Он опытен, он умен, и он делает то, что мы хотим от него. Он очень упорно трудится на тренировочном поле".



"Я хочу, чтобы он продолжал держать это и продолжал прогрессировать, потому что это важно. Если постоянно выбивать мяч вперед, ты будешь терять его и терять темп. Я не хочу этого".



"Мы сознательно допускаем небольшой риск, но если ты идешь на этот риск и преодолеваешь прессинг соперника, у тебя возникают хорошие возможности для атак".



"Это риск, и он может быть сопряжен с небольшими ошибками, как мы видели сегодня. Но мы должны продолжать в том же духе, потому что так мы создаем себе пространство для атак на чужие ворота", — цитирует Эмери The Telegraph.