"Уотфорд" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

"Уотфорд" неожиданно прервал победную поступь "Тоттенхэма" и продолжил свою, переиграв команду Маурисио Почеттино со счетом 2:1.

У "шершней" полностью сменился стартовый состав относительно победы над "Редингом" в Кубке Лиги посреди сезона. Тренер Хави Грасия вернулся к основному сочетанию игроков.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино бросил в бой Михела Ворма, Давинсона Санчеса и Бена Дэвидса, которые заменили Уго Льориса, Эрика Дайера и Данни Роуза.



Первый тайм получился небогатым на события, а на опасные моменты — тем более. Как и можно было ожидать, гости лучше контролировали мяч и совершили больше подходов к воротам, но голкиперу Бену Фостеру так и не пришлось напрячься.



"Тоттенхэм" заметно добавил в концовке первого тайма, однако по-прежнему испытывал проблемы с завершающим пасом.



Зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Комедия ошибок у ворот "Уотфорда" после прострела с фланга завершилась тем, что Абдулай Дукуре грудью отправил мяч в цель с близкого расстояния. Автогол — 0:1!



Первый час "Тоттенхэм" был просто прекрасен в обороне — защитники гостей полностью "съели" нападающих соперника. Однако на 69-й минуте Трой Дини ускользнул от опеки и замкнул подачу Хосе Холебаса со штрафного — 1:1.



Спустя еще семь минут хозяева и вовсе повели в счете. Крейг Кэткарт затесался меж Муссы Дембеле и Яна Вертонгена, откликнувшись на подачу углового — 2:1.



Как ни старались "шпоры", но уйти от поражения им не удалось. "Тоттенхэм" слишком расслабился после забитого гола, за что в итоге и поплатился, теряя концентрацию при стандартных положениях. 100-процентная серия лондонцев на старте сезона прерывается, "шершней" – продолжается.



"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче