"Уотфорд" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
"Уотфорд" неожиданно прервал победную поступь "Тоттенхэма" и продолжил свою, переиграв команду Маурисио Почеттино со счетом 2:1.
У "шершней" полностью сменился стартовый состав относительно победы над "Редингом" в Кубке Лиги посреди сезона. Тренер Хави Грасия вернулся к основному сочетанию игроков.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино бросил в бой Михела Ворма, Давинсона Санчеса и Бена Дэвидса, которые заменили Уго Льориса, Эрика Дайера и Данни Роуза.
Первый тайм получился небогатым на события, а на опасные моменты — тем более. Как и можно было ожидать, гости лучше контролировали мяч и совершили больше подходов к воротам, но голкиперу Бену Фостеру так и не пришлось напрячься.
"Тоттенхэм" заметно добавил в концовке первого тайма, однако по-прежнему испытывал проблемы с завершающим пасом.
Зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Комедия ошибок у ворот "Уотфорда" после прострела с фланга завершилась тем, что Абдулай Дукуре грудью отправил мяч в цель с близкого расстояния. Автогол — 0:1!
Первый час "Тоттенхэм" был просто прекрасен в обороне — защитники гостей полностью "съели" нападающих соперника. Однако на 69-й минуте Трой Дини ускользнул от опеки и замкнул подачу Хосе Холебаса со штрафного — 1:1.
Спустя еще семь минут хозяева и вовсе повели в счете. Крейг Кэткарт затесался меж Муссы Дембеле и Яна Вертонгена, откликнувшись на подачу углового — 2:1.
Как ни старались "шпоры", но уйти от поражения им не удалось. "Тоттенхэм" слишком расслабился после забитого гола, за что в итоге и поплатился, теряя концентрацию при стандартных положениях. 100-процентная серия лондонцев на старте сезона прерывается, "шершней" – продолжается.
"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
02.09.2018 20:00
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Последние комментарии:
Бывает. Хоть уже и отвыкли проигрывать. К Ливерпулю будут злее.
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матч не смотрел, но уверен, не выпусти шпоры Санчеса изи выиграли бы. такого привозилу еще отыскать надо, хуже Беллерина, Джаки и Рэмзи вместе взятыми.
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Петухов обоссали
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сука бля, набуя этот йобанный перерыв на сборные нужен??
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ТО ПА РИ
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Кейн будет аппелировать и победу перепишут на Тоттенхэм. Изи для курятника
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это АПЛ детки
(ответить)
ипать петухи абасрались.....недооценка соперника в Англии строго карается,хуле
(ответить)
http://fapl.ru/posts/64868/
http://fapl.ru/posts/64972/
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Почему все так фапают на кейна. Он же чсвшный перец. Браво уотфорд!!!
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Шершавым от шершней.
(ответить)
Короли стандартов.
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"Дайер раскритиковал стремление клубов решать свои проблемы с помощью трансферов"
е6ошь в поле, а не вьюхи кидай, не твое это.
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зято у нас чиста англицкая каманда ню ню ню, у нас владельци англицкие вот так воть! и еще мы не ласбласываемся деньгами как вы!!!
отмаза любого петушка когда говоришь что ттъ - г0вно)))
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на главную!!!
обоссали петухов
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Мужики
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дайер прювэээт))
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