"Уотфорд" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

Трой Дини "Уотфорд" неожиданно прервал победную поступь "Тоттенхэма" и продолжил свою, переиграв команду Маурисио Почеттино со счетом 2:1.

У "шершней" полностью сменился стартовый состав относительно победы над "Редингом" в Кубке Лиги посреди сезона. Тренер Хави Грасия вернулся к основному сочетанию игроков.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино бросил в бой Михела Ворма, Давинсона Санчеса и Бена Дэвидса, которые заменили Уго Льориса, Эрика Дайера и Данни Роуза.

Первый тайм получился небогатым на события, а на опасные моменты — тем более. Как и можно было ожидать, гости лучше контролировали мяч и совершили больше подходов к воротам, но голкиперу Бену Фостеру так и не пришлось напрячься.

"Тоттенхэм" заметно добавил в концовке первого тайма, однако по-прежнему испытывал проблемы с завершающим пасом.

Зато на 53-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Комедия ошибок у ворот "Уотфорда" после прострела с фланга завершилась тем, что Абдулай Дукуре грудью отправил мяч в цель с близкого расстояния. Автогол — 0:1!

Первый час "Тоттенхэм" был просто прекрасен в обороне — защитники гостей полностью "съели" нападающих соперника. Однако на 69-й минуте Трой Дини ускользнул от опеки и замкнул подачу Хосе Холебаса со штрафного — 1:1.

Спустя еще семь минут хозяева и вовсе повели в счете. Крейг Кэткарт затесался меж Муссы Дембеле и Яна Вертонгена, откликнувшись на подачу углового — 2:1.

Как ни старались "шпоры", но уйти от поражения им не удалось. "Тоттенхэм" слишком расслабился после забитого гола, за что в итоге и поплатился, теряя концентрацию при стандартных положениях. 100-процентная серия лондонцев на старте сезона прерывается, "шершней" – продолжается.

"Уотфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 3448

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 02.09.2018 20:46 # ray-black
    Бывает. Хоть уже и отвыкли проигрывать. К Ливерпулю будут злее.

    (ответить)

  2. toledo 02.09.2018 20:38 # toledo
    матч не смотрел, но уверен, не выпусти шпоры Санчеса изи выиграли бы. такого привозилу еще отыскать надо, хуже Беллерина, Джаки и Рэмзи вместе взятыми.

    (ответить)

  3. mikkiynwa 02.09.2018 20:33 # mikkiynwa
    Петухов обоссали

    (ответить)

  4. winnerd 02.09.2018 20:27 # winnerd
    сука бля, набуя этот йобанный перерыв на сборные нужен??

    (ответить)

  5. hammersmith 02.09.2018 20:25 # hammersmith
    ТО ПА РИ

    (ответить)

  6. largo-winch 02.09.2018 20:25 # largo-winch
    Кейн будет аппелировать и победу перепишут на Тоттенхэм. Изи для курятника

    (ответить)

  7. manutd-20champ 02.09.2018 20:17 # manutd-20champ
    это АПЛ детки

    (ответить)

  8. winnerd 02.09.2018 20:13 # winnerd
    ипать петухи абасрались.....недооценка соперника в Англии строго карается,хуле

    (ответить)

  9. alexomck 02.09.2018 20:09 # alexomck
    http://fapl.ru/posts/64868/

    http://fapl.ru/posts/64972/

    (ответить)

  10. stavluiordinar 02.09.2018 20:08 # stavluiordinar
    Почему все так фапают на кейна. Он же чсвшный перец. Браво уотфорд!!!

    (ответить)

  11. dragon 02.09.2018 20:08 # dragon
    Шершавым от шершней.

    (ответить)

  12. brown-ale 02.09.2018 20:08 # brown-ale
    Короли стандартов.

    (ответить)

  13. ssa 02.09.2018 20:07 # ssa
    "Дайер раскритиковал стремление клубов решать свои проблемы с помощью трансферов"

    е6ошь в поле, а не вьюхи кидай, не твое это.

    (ответить)

  14. bezviz 02.09.2018 20:07 # bezviz
    зято у нас чиста англицкая каманда ню ню ню, у нас владельци англицкие вот так воть! и еще мы не ласбласываемся деньгами как вы!!!

    отмаза любого петушка когда говоришь что ттъ - г0вно)))

    (ответить)

  15. letosmile 02.09.2018 20:07 # letosmile
    на главную!!!
    обоссали петухов

    (ответить)

  16. firmino9 02.09.2018 20:06 # firmino9
    Мужики

    (ответить)

  17. bezviz 02.09.2018 20:05 # bezviz
    дайер прювэээт))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: