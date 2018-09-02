Дубль Лукаку принес "Юнайтед" первую победу за три матча

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на два поражения уверенной победой в гостях у "Бернли" благодаря дублю Ромелу Лукаку — 0:2.

Относительно домашнего матча Лиги Европы против "Олимпиакоса" в стартовом составе "бордовых" появились Джо Харт, Джеймс Тарковски, Джек Корк и Крис Вуд, заменив Тома Хитона, Кевина Лонга, Эшли Барнса и Сэма Вокса.



"Красные" дьяволы" из-за травмы недосчитались Фила Джонса, место которого в центре обороны занял Виктор Линделеф. Также с первых минут появились Маруан Феллайни и Алексис Санчес.



Гости едва не открыли счет уже на третьей минуте, когда Джесси Лингард все же изловчился и нанес удар с линии штрафной, метя в неконтролируемый Хартом угол, но мяч прошел мимо.



"Юнайтед" довольно мощно начал матч, но когда "Бернли" стал отодвигать игру от своих ворот, случился гол. На 27-й минуте Санчес набросил мяч с левого фланга на линию вратарской, откуда Ромелу Лукаку нанес удар головой, застав Харта в полупозиции — 0:1.



На 36-й минуте "дьяволы" могли добить соперника, который так и не встрепенулся после пропущенного гола. Лингард сделал короткую передачу в штрафную на подключение Лукаку, но удар Ромелу был заблокирован Хартом.



И все-таки избежать второго гола хозяевам не удалось. Лукаку отбросил мяч Лингарду за пределы штрафной площади, а Джесси незамедлительно пробил. Бен Ми принял удар на себя, но отскок получился удобным для Ромелу, который не имел права промахнуться с линии вратарской — 0:2.



Во втором тайме игра была спокойной и даже немного скучной, однако "Юнайтед" полностью контролировал ситуацию и не давал сопернику развернуться. На 68-й минуте Лукаку нарвался на фол в чужой штрафной, однако Харт отразил пижонский пенальти в исполнении Поля Погба.



Промах Погба всколыхнул игру, а на 71-й минуту вышедший на замену Маркус Рэшфорд ответил на провокацию Фила Бардсли и в порыве эмоций боднул защитника, за что получил красную карточку от рефери.



Концовку матча "Бернли" провел активно, однако разница в счете по-прежнему составляла два мяча, и это позволило "Юнайтед" не нервничать. "Дьяволы" выдержали давление и отпраздновали победу.



"Юнайтед" провел очень четкий и уверенный матч, слегка подпорченный нереализованным пенальти и удалением. "Бернли" был похож на выжатый лимон, не доставив особых проблем Давиду Де Хеа.



"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче