Дубль Лукаку принес "Юнайтед" первую победу за три матча

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" отреагировал на два поражения уверенной победой в гостях у "Бернли" благодаря дублю Ромелу Лукаку — 0:2.

Относительно домашнего матча Лиги Европы против "Олимпиакоса" в стартовом составе "бордовых" появились Джо Харт, Джеймс Тарковски, Джек Корк и Крис Вуд, заменив Тома Хитона, Кевина Лонга, Эшли Барнса и Сэма Вокса.

"Красные" дьяволы" из-за травмы недосчитались Фила Джонса, место которого в центре обороны занял Виктор Линделеф. Также с первых минут появились Маруан Феллайни и Алексис Санчес.

Гости едва не открыли счет уже на третьей минуте, когда Джесси Лингард все же изловчился и нанес удар с линии штрафной, метя в неконтролируемый Хартом угол, но мяч прошел мимо.

"Юнайтед" довольно мощно начал матч, но когда "Бернли" стал отодвигать игру от своих ворот, случился гол. На 27-й минуте Санчес набросил мяч с левого фланга на линию вратарской, откуда Ромелу Лукаку нанес удар головой, застав Харта в полупозиции — 0:1.

На 36-й минуте "дьяволы" могли добить соперника, который так и не встрепенулся после пропущенного гола. Лингард сделал короткую передачу в штрафную на подключение Лукаку, но удар Ромелу был заблокирован Хартом.

И все-таки избежать второго гола хозяевам не удалось. Лукаку отбросил мяч Лингарду за пределы штрафной площади, а Джесси незамедлительно пробил. Бен Ми принял удар на себя, но отскок получился удобным для Ромелу, который не имел права промахнуться с линии вратарской — 0:2.

Во втором тайме игра была спокойной и даже немного скучной, однако "Юнайтед" полностью контролировал ситуацию и не давал сопернику развернуться. На 68-й минуте Лукаку нарвался на фол в чужой штрафной, однако Харт отразил пижонский пенальти в исполнении Поля Погба.

Промах Погба всколыхнул игру, а на 71-й минуту вышедший на замену Маркус Рэшфорд ответил на провокацию Фила Бардсли и в порыве эмоций боднул защитника, за что получил красную карточку от рефери.

Концовку матча "Бернли" провел активно, однако разница в счете по-прежнему составляла два мяча, и это позволило "Юнайтед" не нервничать. "Дьяволы" выдержали давление и отпраздновали победу.

"Юнайтед" провел очень четкий и уверенный матч, слегка подпорченный нереализованным пенальти и удалением. "Бернли" был похож на выжатый лимон, не доставив особых проблем Давиду Де Хеа.

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. spartan 02.09.2018 21:45 # spartan
    Приятно конечно болеть за Клуб, который играет в ЛЧ и борется за чемпионство. Особенно когда ты переживал за них, когда они не играли в ЛЧ и не боролись за чемпионство. В этом и весь кайеф, сам процесс. А не как у пластмассового Мансити, в который влили миллиард и получили все сразу. Но попробуй объясни это арабским нищебродам и снгшным примазилам, которые консолидировали себя с Манчестер Сити и считают себя частью этой шейхороскоши и успехов клуба)
    желаю канонирам пережить плохие времена и вместе с командой вернуться в ЛЧ и в топ, в этом и вся суть боления за иностранный клуб, но смотрю самая многочисленная колония болел этого сайта просто напросто вымерла) не гуд

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  2. largo-winch 02.09.2018 21:23 # largo-winch
    Барса 8-2 Хуета

    Вот это футбол, вот это голы, много голов. Ипать я получил кайф от такого футбола

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  3. meshuggah 02.09.2018 21:19 # meshuggah
    Челсей челсей челсей

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  4. osivori 02.09.2018 21:04 # osivori
    покпа в цирк - народ веселить да прически разные примерять, а шоу добился таки своего, застолбил старт, причем безоговорочно

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  5. thegodfather 02.09.2018 21:02 # thegodfather
    в следующем туре выходим на чистое первое?
    Челси 6-0 Кардиф
    Шпоры 3-0 Ливер
    Уотфорд 1-1 МЮ

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  6. hollywood-hoe 02.09.2018 20:55 # hollywood-hoe
    форма эта у мю стремная пиздец, конечно

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  7. arkan 02.09.2018 20:47 # arkan
    Вы разговаривали с валмином, он пиздец поехавший, я разговор записал, это просто клиника))

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  8. denkik 02.09.2018 20:43 # denkik
    Как на этом сайте определяется новость дня? Уотфорд только что сотворил сенсацию, а новостью дня является победа Юнайтед в матче, в котором они и должны были побеждать. Где логика?

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  9. slavik92 02.09.2018 20:42 # slavik92
    да уж. лукаку в сравнении с моратой просто бог)
    последний даже в супер-атакующей схеме сарри больше 10-15 не забьет за сезон.

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  10. mane 02.09.2018 20:42 # mane
    хуила ссыкливая и из-под юбки своей спидозной вафельницы-мамаши отписывает, juesos33. Нищий обиженный на весь мир пенс (косит под голубого фана). на 95% - Омар.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64962/?c=1#c6713728

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  11. jesus33 02.09.2018 20:39 # jesus33
    ормена обоссали на акках сева и моне, так он решил на сжоптина пересесть.
    надолго ли, ведь и сжопитана уже начали поливать

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  12. jesus33 02.09.2018 20:33 # jesus33
    Портовых шмар опять обосрали?

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  13. scouser2005 02.09.2018 20:31 # scouser2005
    Все так же какое-то говно вертится у ног

    1.Ливерпуль.4.12
    2.Челси.4.12

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  14. na4o 02.09.2018 20:29 # na4o
    тащер

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  15. trent 02.09.2018 20:14 # trent
    Противоречивый матч, но победа есть и уже хорошо. Теперь у Жозе есть время, чтобы подготовиться к выезду к Уотфорду.
    По личностям можно долго разбирать эту игру, хочу сказать, что Погба не будет весомой потерей для команды, если уж даже Жозе не может его мотивировать, то никто не сможет. Лукаку нужен конкурент на позицию, чтоб тот не расслаблялся. Работоспособности и мастерства ему не занимать, но хладнокровности очень не достаёт, а это ключевой навык для форварда. Санчес был не так плох, как обычно, Шоу - красавчик, очень рад за него.
    Вперёд, Юнайтед!

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  16. largo-winch 02.09.2018 20:08 # largo-winch
    Я думал это мы победили. Стили игры одинаковые

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  17. quavo 02.09.2018 20:07 # quavo
    футбол куйня. там у фэйса зековский альбом вышел.

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  18. sausage 02.09.2018 20:05 # sausage
    Шпоры только закукарекали в очередной раз про новый уровень, сразу обосрались)

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  19. stavluiordinar 02.09.2018 20:05 # stavluiordinar
    Ура!!! Маур красавчик в том же духе дальше. Погба санчез и лукаку могут намного лучше.

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  20. firmino9 02.09.2018 20:04 # firmino9
    му-куры 0-3
    уотфорд-куры 2-1
    уотфорд-му 5-1

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