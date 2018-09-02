Болельщики "Юнайтед" выразили протест Вудворду

Эд Вудворд Матчу Премьер-Лиги на "Терф Мур" против "Бернли" предшествовала акция протеста болельщиков "Манчестер Юнайтед" против исполнительного директора Эда Вудворда.

Напомним, "красные дьяволы" проиграли два из трех первых матчей нового сезона, из-за чего главный тренер Жозе Моуриньо оказался под громадным давлением.

Однако претензии у фанатов "Юнайтед" есть не только к Моуриньо, но и к Вудворду, который заключил с Жозе новый контракт, но при этом не поддержал португальского тренера на трансферном рынке.

Дабы выразить свой протест, поклонники "дьяволов" скинулись на самолет, который пронес над "Терф Мур" баннер с надписью: "Эд Вудворд — специалист по провалам".

Отметим, что фраза "специалист по провалам" стала крылатой в английском футболе после того, как в 2014 году этими словами Моуриньо, тогда возглавлявший "Челси", нарек своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера.

Баннер против Эда Вудворда



Метки болельщики, Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 19:20

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  1. gio 02.09.2018 20:01 # gio
    стараниями Вуди все их провалы не отразятся на будущем клуба и его возможностях, максимальная коммерциализация подразумевает запас прочности от плохих результатов, думаю клуб это может устраивать, им главное доходы чтоб росли

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  2. lgoleg 02.09.2018 19:54 # lgoleg
    Ну клоуны, лошки))))

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  3. imfake 02.09.2018 19:32 # imfake
    Глупцы не ведают, что творят

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