Болельщики "Юнайтед" выразили протест Вудворду
Матчу Премьер-Лиги на "Терф Мур" против "Бернли" предшествовала акция протеста болельщиков "Манчестер Юнайтед" против исполнительного директора Эда Вудворда.
Напомним, "красные дьяволы" проиграли два из трех первых матчей нового сезона, из-за чего главный тренер Жозе Моуриньо оказался под громадным давлением.
Однако претензии у фанатов "Юнайтед" есть не только к Моуриньо, но и к Вудворду, который заключил с Жозе новый контракт, но при этом не поддержал португальского тренера на трансферном рынке.
Дабы выразить свой протест, поклонники "дьяволов" скинулись на самолет, который пронес над "Терф Мур" баннер с надписью: "Эд Вудворд — специалист по провалам".
Отметим, что фраза "специалист по провалам" стала крылатой в английском футболе после того, как в 2014 году этими словами Моуриньо, тогда возглавлявший "Челси", нарек своего коллегу из "Арсенала" Арсена Венгера.
02.09.2018 19:20
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Последние комментарии:
стараниями Вуди все их провалы не отразятся на будущем клуба и его возможностях, максимальная коммерциализация подразумевает запас прочности от плохих результатов, думаю клуб это может устраивать, им главное доходы чтоб росли
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Ну клоуны, лошки))))
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Глупцы не ведают, что творят
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