Мустафи грозит наказание за жест орла

Защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи грозит наказание от FA за политический жест после гола "Кардиффу".



Забив на 11-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги, Мустафи изобразил крылья орла, что является политическим символом Албании. Этим жестом Шкодран отпраздновал гол со своим партнером Гранитом Джакой, который имеет косоварское происхождение.



Тот, напомним, уже был наказан в этом году за аналогичный поступок во время матча Чемпионата Мира в России. Гранит избежал прямой дисквалификации, но был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.



В соответствии с регламентом FA, Мустафи тоже может подвергнуться наказанию. Если его празднование сочтут за демонстрацию политической символики, в отношении Шкодрана будет открыто дисциплинарное дело.