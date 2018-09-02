Мустафи грозит наказание за жест орла
Защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи грозит наказание от FA за политический жест после гола "Кардиффу".
Забив на 11-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги, Мустафи изобразил крылья орла, что является политическим символом Албании. Этим жестом Шкодран отпраздновал гол со своим партнером Гранитом Джакой, который имеет косоварское происхождение.
Тот, напомним, уже был наказан в этом году за аналогичный поступок во время матча Чемпионата Мира в России. Гранит избежал прямой дисквалификации, но был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.
В соответствии с регламентом FA, Мустафи тоже может подвергнуться наказанию. Если его празднование сочтут за демонстрацию политической символики, в отношении Шкодрана будет открыто дисциплинарное дело.
02.09.2018 17:55
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За приплетание политики в футбол давать бан на матчей 5! Может тогда начнут головой думать!
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Лучше б его наказали за вечно косячную игру в обороне.
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Митровича нет на Мустафи
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