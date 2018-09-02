"Арсенал" обыграл на выезде "Кардифф"
"Арсенал" одержал вторую победу кряду, переиграв на выезде "Кардифф" со счетом 2:3.
Главный тренер "ласточек" Нил Уорнок выпустил с первых минут Данни Уорда, Джуниора Хойлетта и Бобби Рида.
В старт "канониров" вернулись Месут Озил и Александр Лакасетт, заменив Алекса Ивоби и Генриха Мхитаряна.
В начале матча "Кардифф" заставил ошибиться и понервничать голкипера "Арсенала" Петра Чеха, но для гостей обошлось. А на 11-й минуте Шкодран Мустафи ударом головой едва не порвал сетку чужих ворот после подачи Гранита Джаки с углового — 0:1.
Дальнейшая игра была сдобрена ошибками с обеих сторон. "Канониры" владели инициативой, но едва ли полностью контролировали игру. Хозяева не опускали руки и по возможности старались отвечать.
В принципе, "Арсенал" наиграл на второй гол. Едва не удвоил счет Лакасетт, пробив на 34-й минуте в штангу. А в самой концовке тайма "ласточки" восстановили равновесие. Виктор Камараса принял в штрафной мяч, заброшенный партнером и прошедший через гущу игроков, затем развернулся и расстрелял ворота — 1:1.
Второй тайм "канониры" начали очень активно, и на 62-й минуте "Кардифф" дрогнул. Лакасетт в касание перевел мяч на Обамеянга после передачи Озила, а Пьер-Эмерик нанес крученый удар с дистанции — 1:2.
"Ласточки" явно не желали проигрывать, да еще и в домашних стенах, и заметно активизировались. И уже на 70-й минуте счет вновь стал равным. После подачи со штрафного Шон Моррисон сделал скидку на Уорда, который головой послал мяч в ворота с отскоком от штанги — 2:2.
"Арсенал" был вынужден рисковать и раскрываться, из-за чего у хозяев стали появляться возможности для контратак. Однако повезло все-таки более классной команде. На 81-й минуте Лакасетт получил мяч на правом краю штрафной, на резком движении ушел от защитника и с острого угла поразил ближнюю "девятку" — 2:3.
Уйти от поражения "ласточки" уже не смогли, а финальный штурм не получился — "канониры" довольно спокойно отбились и сохранили устраивающий их счет.
"Арсенал" одержал всего лишь свою вторую выездную победу в Премьер-Лиге в 2018 году, и нужно сказать, эта победа заслуженная, несмотря на сохраняющиеся проблемы в обороне. "Канониры" показали себя более классной и мастеровитой командой, нежели пришедший из Чемпионшипа "Кардифф".
"Кардифф" — "Арсенал". Отчет о матче
02.09.2018 17:25
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Последние комментарии:
Гооооол
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Почему клуб пидарасов играет в розовых?
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Сукк как же выбешивает этот лингард
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скам и против бордовых в обороне окопался, ну что за днища.
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Даже атаки Бернли креативней атак МУ
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Поднять щиты за Уотфорд и Бернли!!!
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Хэм красава, Фуррари лузеры
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Слава Украине!!!
русня не люди
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Какой матч - такой и комментатор. Вперед Бернлей, выноси мусор скамоский.
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вуд, сука, в лидсе нужно было сидеть
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Изи зашёл 2.3 при 2:2. Всем хейтерам гейсенала урины за мой счёт
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днина
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хорошо начали. комон комон комон
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бля какого хуя этот выживший выкидыш снова коментит
пидор гнойный ска
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МЮ победа, уотфорд+1
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пздц, Елагин труженик, второй матч подряд комментирует, молодец старик.
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Елага видать теперь за весь мацхтф работает
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Бернли, Бернли, Бернли!!!
вперед Дайч!
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Добрый вечер всем неАДЕКВАТАМ... НУ ЧТО НАЧНЁМ???
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Как же заебали фейки разнообразные плодиться. Уже даже становится отписываться здесь не интересно.
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