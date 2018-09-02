"Арсенал" обыграл на выезде "Кардифф"

Александр Лакасетт "Арсенал" одержал вторую победу кряду, переиграв на выезде "Кардифф" со счетом 2:3.

Главный тренер "ласточек" Нил Уорнок выпустил с первых минут Данни Уорда, Джуниора Хойлетта и Бобби Рида.

В старт "канониров" вернулись Месут Озил и Александр Лакасетт, заменив Алекса Ивоби и Генриха Мхитаряна.

В начале матча "Кардифф" заставил ошибиться и понервничать голкипера "Арсенала" Петра Чеха, но для гостей обошлось. А на 11-й минуте Шкодран Мустафи ударом головой едва не порвал сетку чужих ворот после подачи Гранита Джаки с углового — 0:1.

Дальнейшая игра была сдобрена ошибками с обеих сторон. "Канониры" владели инициативой, но едва ли полностью контролировали игру. Хозяева не опускали руки и по возможности старались отвечать.

В принципе, "Арсенал" наиграл на второй гол. Едва не удвоил счет Лакасетт, пробив на 34-й минуте в штангу. А в самой концовке тайма "ласточки" восстановили равновесие. Виктор Камараса принял в штрафной мяч, заброшенный партнером и прошедший через гущу игроков, затем развернулся и расстрелял ворота — 1:1.

Второй тайм "канониры" начали очень активно, и на 62-й минуте "Кардифф" дрогнул. Лакасетт в касание перевел мяч на Обамеянга после передачи Озила, а Пьер-Эмерик нанес крученый удар с дистанции — 1:2.

"Ласточки" явно не желали проигрывать, да еще и в домашних стенах, и заметно активизировались. И уже на 70-й минуте счет вновь стал равным. После подачи со штрафного Шон Моррисон сделал скидку на Уорда, который головой послал мяч в ворота с отскоком от штанги — 2:2.

"Арсенал" был вынужден рисковать и раскрываться, из-за чего у хозяев стали появляться возможности для контратак. Однако повезло все-таки более классной команде. На 81-й минуте Лакасетт получил мяч на правом краю штрафной, на резком движении ушел от защитника и с острого угла поразил ближнюю "девятку" — 2:3.

Уйти от поражения "ласточки" уже не смогли, а финальный штурм не получился — "канониры" довольно спокойно отбились и сохранили устраивающий их счет.

"Арсенал" одержал всего лишь свою вторую выездную победу в Премьер-Лиге в 2018 году, и нужно сказать, эта победа заслуженная, несмотря на сохраняющиеся проблемы в обороне. "Канониры" показали себя более классной и мастеровитой командой, нежели пришедший из Чемпионшипа "Кардифф".

"Кардифф" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, Кардифф, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 17:25

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Последние комментарии:




  1. arkan 02.09.2018 18:28 # arkan
    Гооооол

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  2. largo-winch 02.09.2018 18:24 # largo-winch
    Почему клуб пидарасов играет в розовых?

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  3. quavo 02.09.2018 18:22 # quavo
    Сукк как же выбешивает этот лингард

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  4. ssa 02.09.2018 18:19 # ssa
    скам и против бордовых в обороне окопался, ну что за днища.

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  5. ry-l 02.09.2018 18:19 # ry-l
    Даже атаки Бернли креативней атак МУ

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  6. lfc-in-my-heart 02.09.2018 18:19 # lfc-in-my-heart
    Поднять щиты за Уотфорд и Бернли!!!

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  7. contrario 02.09.2018 18:18 # contrario
    Хэм красава, Фуррари лузеры

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  8. arkan 02.09.2018 18:16 # arkan
    Слава Украине!!!
    русня не люди

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  9. ry-l 02.09.2018 18:12 # ry-l
    Какой матч - такой и комментатор. Вперед Бернлей, выноси мусор скамоский.

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  10. mufuckyou 02.09.2018 18:07 # mufuckyou
    вуд, сука, в лидсе нужно было сидеть

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  11. narcot 02.09.2018 18:06 # narcot
    Изи зашёл 2.3 при 2:2. Всем хейтерам гейсенала урины за мой счёт

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  12. valiverpool 02.09.2018 18:05 # valiverpool
    днина

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  13. mufuckyou 02.09.2018 18:05 # mufuckyou
    хорошо начали. комон комон комон

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  14. hollywood-hoe 02.09.2018 18:04 # hollywood-hoe
    бля какого хуя этот выживший выкидыш снова коментит
    пидор гнойный ска

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  15. hollywood-hoe 02.09.2018 18:01 # hollywood-hoe
    МЮ победа, уотфорд+1

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  16. ssa 02.09.2018 18:01 # ssa
    пздц, Елагин труженик, второй матч подряд комментирует, молодец старик.

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  17. mufuckyou 02.09.2018 18:01 # mufuckyou
    Елага видать теперь за весь мацхтф работает

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  18. ssa 02.09.2018 17:59 # ssa
    Бернли, Бернли, Бернли!!!
    вперед Дайч!

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  19. valmin 02.09.2018 17:55 # valmin
    Добрый вечер всем неАДЕКВАТАМ... НУ ЧТО НАЧНЁМ???

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  20. sausage 02.09.2018 17:48 # sausage
    Как же заебали фейки разнообразные плодиться. Уже даже становится отписываться здесь не интересно.

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