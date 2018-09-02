Саутгейт считает, что Уилшир не соответствует уровню сборной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир пока недостаточно хорош, чтобы вернуться в национальную команду.

Уходя из родного "Арсенала" минувшим летом, Уилшир говорил, что хочет регулярно играть и вернуться в сборную, которая его не взяла на Чемпионат Мира в России.



Однако пока "молотобойцы" проиграли все свои матчи в новом сезоне Премьер-Лиги. Ни "Вест Хэм", ни лично 26-летний Уилшир не впечатлили Саутгейта.



"Что ему нужно, чтобы вернуться в сборную? Играть хорошо. Я посмотрел два из трех первых матчей его клуба, как и в случае с любым другим игроком. Им необходимо играть хорошо и чтобы конкуренция в их клубах была высокой", — цитирует Саутгейта The Telegraph.