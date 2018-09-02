Азар, наконец, получает удовольствие от игры "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что стиль Маурицио Сарри подходит ему больше, чем футбол Антонио Конте и Жозе Моуриньо.
При предыдущих тренерах Азару приходилось возвращаться на свою половину и рассчитывать лишь на контратаки. После назначения Сарри бельгиец гораздо чаще встречается с мячом.
Под руководством итальянца Азар уже забил два мяча и сделал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Эден не скрывает, что стиль Сарри нравится ему гораздо больше того футбола, который проповедовали Моуриньо и Конте.
"Мне нравится работать с мячом, особенно на чужой трети поля. Мне нравится такой стиль игры. Он сильно отличается от той игры, что была при Антонио Конте и Моуриньо. Мы больше владеем мячом, и для меня это весьма неплохие новости", - цитирует Азара Evening Standard.
02.09.2018 15:00
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Последние комментарии:
Двух тренеров слил, силен.
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При Конте почти то же самое плёл, сравнивая с Мауром. Пиздабол галимый. Лучше бы контракт подписал.
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К зиме сольет сосари
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Видно что игрокам нравиться стиль игры предлагаемый Сарри. Все получают удовольствие и главное есть результат.
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Вот поэтому Геймар и переходит летом в Реал за 300 лямов евриков
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молодец что ушел из Челси Азар
..а брат
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