Азар, наконец, получает удовольствие от игры "Челси"

Азар и Сарри Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что стиль Маурицио Сарри подходит ему больше, чем футбол Антонио Конте и Жозе Моуриньо.

При предыдущих тренерах Азару приходилось возвращаться на свою половину и рассчитывать лишь на контратаки. После назначения Сарри бельгиец гораздо чаще встречается с мячом.

Под руководством итальянца Азар уже забил два мяча и сделал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Эден не скрывает, что стиль Сарри нравится ему гораздо больше того футбола, который проповедовали Моуриньо и Конте.

"Мне нравится работать с мячом, особенно на чужой трети поля. Мне нравится такой стиль игры. Он сильно отличается от той игры, что была при Антонио Конте и Моуриньо. Мы больше владеем мячом, и для меня это весьма неплохие новости", - цитирует Азара Evening Standard.




Метки Азар, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2018 15:00

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  1. dragonishka 02.09.2018 16:44 # dragonishka
    Двух тренеров слил, силен.

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  2. sausage 02.09.2018 16:16 # sausage
    При Конте почти то же самое плёл, сравнивая с Мауром. Пиздабол галимый. Лучше бы контракт подписал.

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  3. fc-oil 02.09.2018 15:40 # fc-oil
    К зиме сольет сосари

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  4. zzspurs 02.09.2018 15:22 # zzspurs
    Видно что игрокам нравиться стиль игры предлагаемый Сарри. Все получают удовольствие и главное есть результат.

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  5. chebrec 02.09.2018 15:11 # chebrec
    Вот поэтому Геймар и переходит летом в Реал за 300 лямов евриков

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  6. gidro-met 02.09.2018 15:03 # gidro-met
    молодец что ушел из Челси Азар

    ..а брат

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