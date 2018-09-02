Клопп начнет смотреть пресс-конференции Моуриньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что начнет смотреть пресс-конференции Жозе Моуриньо, раз коллега из "Манчестер Юнайтед" так часто говорит о нем.

На этой неделе Моуриньо попросил вспомнить, сколько трофеев Клопп выигрывал за пределами Германии, и сравнить с его показателями. Юрген не знал, что португалец обсуждает его на пресс-конференциях, поэтому пообещал следить за словами Жозе.



"Я не знаю, что именно он сказал, но мне стало интересно. Если речь идет о трофеях, то он прав. Абсолютно прав. Возможно, сейчас он действительно самый успешный тренер в Премьер-Лиге".



"Я не смотрю пресс-конференции Жозе, но я обещаю, что начну делать это. Если честно, я не знал, что он обсуждает меня. Но если он сказал, что я не побеждал за пределами Германии, то, разумеется, он прав", - цитирует Клоппа Goal.